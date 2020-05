Szilágyi István vasárnap reggel hunyt el tragikus körülmények között: fiát vádolják édesapja meggyilkolásával.

A 82 éves színész nyugdíjasként élt, a Rákosmente TV-nek adott interjújában elmesélte, miért lett vége karrierjének. Egy náthával kezdődött minden, elment orvoshoz, aki felírt neki egy gyógyszert. A mellékhatások között volt a trombózis, ami sajnos be is következett nála, miután bevette a pirulát, két nap múlva jelentkeztek a tünetek. Az orvosa szerint viszont nem a gyógyszer okozta. Mindenesetre emiatt már nem tudott többet színpadra állni. Ám úgy érezte, talán már túl idős is hozzá, hiszen közel járt a nyolcvanhoz.

Szilágyi István arról is mesélt, amikor szakmát kellett választania, az első gondolata a színészkedés volt. Ha újrakezdhetné, valószínűleg hasonlón csinálna mindent.