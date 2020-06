Kaiser Edét a móri mészárlás miatt ítélték el, de kiderült, hogy tévesen, más bűncselekmények miatt azonban ülnie kellett, 18 év után most szabadult. A férfi első útja a szüleihez vezetett, ahogy azt már korábban elmondta. Ambrus Attila - aki a börtönben találkozott is Kaiser Edével - elmondta, szerinte mi lesz a legnehezebb a szabadulás után a számára.

"Minden eset más és más! Én csupán 13 évig voltam bent, tehát kevesebbet, mint ő, de annyit mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy kik állnak most Ede mellett. Nekem az volt a szerencsém, hogy a barátaim őszintén segíteni szerettek volna rajtam" - mondta a Borsnak a Viszkis. Hozzátette, szerinte a beilleszkedés lesz a legnehezebb. "Bár engem sokan kedveltek és támogattak, így is megesett, hogy az utcán összesúgtak mögöttem. Mindketten sok időt töltöttünk magánzárkában, ahol a hallás kifinomul. Kiemelten fontos, hogy Ede is képes legyen ezeket a nem túl kedves megjegyzéseket elengedni a füle mellett" - árulta el.