A koronavírus Adáél esküvőjét is átszabta, mégis életük egyik legszebb napja volt.

"Úgy ötvennel kevesebb ember volt ott az esküvőn, mint azt eredetileg terveztük. Sajnos az én nagymamám és Máté nagyszülei hiányoztak, és pár idősebb vagy betegeskedő meghívott is, de meg kellett értenünk a dolgot. Mi is vigyáztunk, a templomban például maszkokat osztottunk, hiszen a ceremónia mégiscsak zárt térben volt.A polgári esküvőt előtte megtartottuk, egy-egy tanúval, a templomit szerettük volna a családdal, a barátokkal ünnepelni. Nem volt semmi túltolva, túldíszítve, az egész egyszerű volt, ahogy a ruhám is. Persze betartottunk hagyományokat, a gyűrűket a templomba például a fiaim hozták be és a bulin volt menyasszonytánc is, de nem volt klasszikus esküvőnk, sokkal lazább volt, pont olyan, ahogy mi akartuk" - mesélte a Blikknek Ada, aki közösségi oldalán egy rövid kis videóösszefoglalót is megosztott követőivel.