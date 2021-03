Delhusa Gjon nemrég jelentette be, hogy megszületett első unokája, de kiderült, hogy nem most lett nagypapa az énekes, hanem évekkel korábban. Idősebb fiának ugyanis 3 éve született gyermeke.

Megdöbbentette Delhusa Gjon idősebb fiát az apja kijelentése, miszerint nagypapa lett, most született meg első unokája. A zenész ugyanis valójában már 3 éve nagypapa.

"Nagyon megdöbbentem, amikor rokonok, ismerősök hívtak, hogy édesapám azt nyilatkozta a Life TV-ben, hogy nagypapa lett. Én is megnéztem a műsort, és a szívem szakadt meg, amikor apám azt mondta, megszületett a kis Zoé, aki az első unokája. Szeretném, ha a kisfiam miatt tisztázódna, hogy Delhusa Gjon valójában már három éve nagypapa, akkor született ugyanis a kisfiam, Milán, akivel már többször is találkozott személyesen, tehát nem arról van szó, hogy ne tudna róla" - mondta a Blikknek Philipp, aki nem érti, apja miért titkolja unokáját.