20 év házasság után válik a hollywoodi izompacsirta: a Reacher sztárja nem tudta megmenteni házasságát

Alan Ritchson és Catherine szeptember 12-én az Instagramon tudatták, hogy lezárják házasságukat. „Húsz év után Cat és én úgy döntöttünk, hogy véget vetünk a házasságunknak, és más módon leszünk ezután egymás mellett” – áll a közleményükben.

Alan Ritchson és Catherine 20 évig voltak házasok

Forrás: Profimedia

Mint írták, együtt nőttek fel, és építették közös életüket, és továbbra is szeretnék megőrizni az egymás iránti szeretetet és tiszteletet. Három fiukat, Calemet, Edant és Amoryt továbbra is közösen akarják nevelni.

„A legjobb ajándék, amit most egymásnak – és a fiúknak – adhatunk, a barátság, az elfogadás és az elköteleződés amellett, hogy a lehető legerősebb társszülők legyünk” – fogalmaztak.

Alan Ritchson és felesége azt szeretnék, ha lenne terük fejlődni és megtalálni a saját útjukat. Egyúttal arra kérték a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a család magánéletét.

Alan Ritchson és felesége nem először adják be a válókeresetet

A TMZ szeptember 12-én, jogi dokumentumokra hivatkozva arról számolt be, hogy a Reacher című sorozat sztárja már 2025. decemberében beadta a válókeresetet, márciusban azonban meggondolták magukat, kibékültek. Úgy tűnik, nem sikerült megmenteni a házasságukat.

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