Újabb fordulat Hayden Panettiere tragédiájában: ez a részlet megváltoztathatja a nyomozást

Hayden Panettiere 2026. augusztus 16-án halt meg dél-karolinai, greenville-i otthonában, mindössze 36 évesen. Már korábban felmerült, hogy a tragédiában gyógyszer vagy kábítószer is szerepet játszhatott, ezért az ügy vizsgálatába az amerikai kábítószer-ellenes hivatal, a DEA is bekapcsolódott. Hayden Panettiere halálának körülményeiről azóta folyamatosan érkeznek az újabb információk, a nyomozók figyelme pedig most egy konkrét szálra összpontosul.

Hayden Panettiere halála ügyében újabb részlet látott napvilágot.

Forrás: Hayden Panettiere/Instagram

Hayden Panettiere mindössze 36 évesen hunyt el, halálának pontos körülményeit azonban továbbra is vizsgálják.

A színésznő tragédiájának ügyében az amerikai kábítószer-ellenes hivatal, a DEA is részt vesz a nyomozásban.

A hatóságok most egy új szálra összpontosítanak, amely egészen Los Angelesig vezet.

A végleges válaszhoz egy kulcsfontosságú vizsgálati eredményre még várniuk kell a nyomozóknak.

Hayden Panettiere halálának ügyében egy Los Angeles-i szálat is vizsgálnak

A színésznő tragédiája óta több fontos részlet is napvilágot látott. Korábban beszámoltunk arról, hogy Hayden Panettiere halála miatt nyomozás indult, ahogyan arról is, hogy mit találtak abban az apartmanban, ahol Hayden Panettiere holttestére rábukkantak. Nem sokkal később újabb részletek derültek ki Hayden Panettiere haláláról is.

Most azonban új irányba fordult a történet. Az ügyet ismerő rendészeti források szerint a hatóságok azt feltételezik, hogy

a színésznő a halála reggelén egy olyan, feketepiacon vásárolt oxikodontablettát vehetett be, amely fentanilt tartalmazhatott.

A források szerint Hayden Panettiere-nek Los Angelesben hosszabb ideje lehetett kapcsolata egy drogdílerrel, akitől többféle, feketepiacon beszerzett vényköteles gyógyszert, köztük oxikodont is vásárolhatott. A DEA Los Angeles-i egysége jelenleg ezt a kapcsolatot próbálja feltérképezni, és azt vizsgálja, visszavezethető-e a feltételezett végzetes tabletta ehhez a személyhez.

A nyomozók információi szerint a színésznő már a Los Angelesből Dél-Karolinába tartó repülőúton is bevehetett több, ettől a dílertől vásárolt szert. A hatóságok jelenlegi hipotézise szerint másnap reggel oxikodont vett be, és felmerült a gyanú, hogy éppen ez a tabletta tartalmazhatott fentanilt.