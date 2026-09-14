Hatalmas anakonda napozott a Duna-parton: keresik a gazdáját

A nő értesítette a hatóságokat, akik rövid időn belül befogták az állatot. Először a helyi rendőrkapitányságra vitték, onnan pedig a müncheni hüllőmentő központba került az anakonda – írta a Euronews.

Óriási anakonda napozott a Duan partján Kirchroth közelében - Képünk illusztráció

Forrás: AFP

Az anakonda fogságból szökhetett meg

Egyelőre nem tudni, hogyan került az állat a Duna partjára. A hatóságok feltételezése szerint fogságból szökhetett meg, ezért jelenleg is keresik a gazdáját. Németországban az ilyen állatok tartása szigorú szabályokhoz kötött.

A zöld anakonda Dél-Amerikában őshonos, és a világ legnagyobb kígyói közé tartozik. Egyes példányok akár 9 méteresre is megnőhetnek, testsúlyuk pedig elérheti a 250 kilogrammot.

Zsákmányukat erős állkapcsukkal ragadják meg, majd izmos testükkel összeszorítják. Táplálékuk között madarak, kisebb emlősök és halak is szerepelnek, a nagyobb példányok pedig akár kajmánokra és kapibarákra is vadászhatnak.

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