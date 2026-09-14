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haj

Elképesztően dúsnak mutatja a hajat ez a fazon: az 59 éves színésznő frizurája az érett tincsek titkos fegyvere

haj frizura frizuradivat Laura Dern
Váradi Melinda
2026.09.14.
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Laura Dern a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon mutatta meg, hogyan lehet az érettebb, vékonyabb szálú hajból látványosan dús és légies fazont készíteni. Az 59 éves színésznő laza hullámai, rétegezett frizurája és függönyfrufruja egyszerre nőies, elegáns és meglepően könnyed hatást kelt.

Az idő múlásával a haj szerkezete és sűrűsége sokaknál megváltozik. A szálak elvékonyodhatnak, a frizura veszthet a tartásából, és egyre nehezebb lehet olyan fazont találni, amely nem lapítja le, hanem éppen ellenkezőleg, optikailag megsokszorozza a volumenét. Laura Dern azonban most tökéletes példát mutatott arra, hogy nem feltétlenül kell rövid bobra vagy lobra váltani ahhoz, hogy a hajkorona dúsabbnak tűnjön.

A frizura, amiért mindenki rajong: az 59 éves Laura Dern fazonját érdemes lekoppintani
A frizura, amiért mindenki rajong: az 59 éves Laura Dern fazonját érdemes lekoppintani.
Forrás: Northfoto
  • Egy egyszerű trükk látványosan megváltoztathatja a haj tömegét. 
  • A laza hullámok és a világosabb-sötétebb tincsek kombinációja nagyon hatásos. 
  • A színésznő azt is megmutatta, hogy a dúsító fazonhoz egyáltalán nem kell rövidre vágatni a hajat.

Dúsító frizura 50 felett: Laura Dern haja a titkos fegyver

Az 59 éves színésznő a 2026-os velencei filmfesztivál vörös szőnyegén jelent meg új frizurájával, amelyet fodrásza, Dimitris Giannetos „lowkey bombshell hair” névre keresztelt. A haj egyik legnagyobb trükkje, hogy bár első pillantásra természetesnek és könnyednek tűnik, valójában több olyan részlet is található benne, amely optikailag növeli a tömegét.

A sztár szőke frizurája rétegezett fazont kapott, amelynek tincsei lazán, kissé rendezetlenül hullottak a vállaira. Ezeknek köszönhetően a haj nem egyetlen tömör felületként omlik lefelé, hanem a különböző hosszúságú tincsek lágyan, rugalmasan mozognak járás közben. Ez különösen előnyös lehet akkor, ha valakinek vékonyabb vagy ritkuló haja van. A rétegezett frizurák ugyanis azt az illúziót kelthetik, hogy több hajszálból áll a frizura. A szakértők szerint az érettebb haj esetében éppen ezért sokszor jó választás lehet a rétegezés: nem feltétlenül a haj tényleges mennyiségét növeli, hanem úgy alakítja a tincsek esését, hogy azok teltebbnek és egészségesebbnek látszódjanak.

A színésznő frizurájának másik látványos eleme a függönyfrufru, amely a hatvanas éveket idézi. A középen vagy kissé oldalra választott, két oldalra omló frufru lágyan keretezi az arcot, miközben nem takarja el teljesen a homlokot. Ettől a hatás könnyed marad, és nem válik tömbszerűvé. A curtain bangs ráadásul nemcsak a hajvonal környékén adhat több mozgást, hanem az egész frizura karakterét megváltoztathatja. A sztár esetében a frufru szépen belesimul a hosszabb, rétegezett tincsekbe, így nincs éles átmenet a frizura különböző részei között.

A fazon volumenét tovább fokozzák a laza, texturált hullámok. A cél nem a tökéletesen szabályos loknik létrehozása volt, hanem egy kissé természetes hatás. Ez azért is működik jól, mert az egyenes, teljesen lesimított hajjal szemben a hullámok több irányba mozgatják a tincseket. A haj így kevésbé tapad a fejhez, ezért optikailag sokkal teltebbnek tűnik. A frizura különösen jó inspiráció lehet azoknak, akik nem szeretnének mindenáron rövid frizurát vágatni, mégis szeretnék elérni a dúsabb összhatást.

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