Elképesztően dúsnak mutatja a hajat ez a fazon: az 59 éves színésznő frizurája az érett tincsek titkos fegyvere

Az idő múlásával a haj szerkezete és sűrűsége sokaknál megváltozik. A szálak elvékonyodhatnak, a frizura veszthet a tartásából, és egyre nehezebb lehet olyan fazont találni, amely nem lapítja le, hanem éppen ellenkezőleg, optikailag megsokszorozza a volumenét. Laura Dern azonban most tökéletes példát mutatott arra, hogy nem feltétlenül kell rövid bobra vagy lobra váltani ahhoz, hogy a hajkorona dúsabbnak tűnjön.

A frizura, amiért mindenki rajong: az 59 éves Laura Dern fazonját érdemes lekoppintani.

Forrás: Northfoto

Egy egyszerű trükk látványosan megváltoztathatja a haj tömegét.

A laza hullámok és a világosabb-sötétebb tincsek kombinációja nagyon hatásos.

A színésznő azt is megmutatta, hogy a dúsító fazonhoz egyáltalán nem kell rövidre vágatni a hajat.

Dúsító frizura 50 felett: Laura Dern haja a titkos fegyver

Az 59 éves színésznő a 2026-os velencei filmfesztivál vörös szőnyegén jelent meg új frizurájával, amelyet fodrásza, Dimitris Giannetos „lowkey bombshell hair” névre keresztelt. A haj egyik legnagyobb trükkje, hogy bár első pillantásra természetesnek és könnyednek tűnik, valójában több olyan részlet is található benne, amely optikailag növeli a tömegét.

A sztár szőke frizurája rétegezett fazont kapott, amelynek tincsei lazán, kissé rendezetlenül hullottak a vállaira. Ezeknek köszönhetően a haj nem egyetlen tömör felületként omlik lefelé, hanem a különböző hosszúságú tincsek lágyan, rugalmasan mozognak járás közben. Ez különösen előnyös lehet akkor, ha valakinek vékonyabb vagy ritkuló haja van. A rétegezett frizurák ugyanis azt az illúziót kelthetik, hogy több hajszálból áll a frizura. A szakértők szerint az érettebb haj esetében éppen ezért sokszor jó választás lehet a rétegezés: nem feltétlenül a haj tényleges mennyiségét növeli, hanem úgy alakítja a tincsek esését, hogy azok teltebbnek és egészségesebbnek látszódjanak.

A színésznő frizurájának másik látványos eleme a függönyfrufru, amely a hatvanas éveket idézi. A középen vagy kissé oldalra választott, két oldalra omló frufru lágyan keretezi az arcot, miközben nem takarja el teljesen a homlokot. Ettől a hatás könnyed marad, és nem válik tömbszerűvé. A curtain bangs ráadásul nemcsak a hajvonal környékén adhat több mozgást, hanem az egész frizura karakterét megváltoztathatja. A sztár esetében a frufru szépen belesimul a hosszabb, rétegezett tincsekbe, így nincs éles átmenet a frizura különböző részei között.