Szétműttette az arcát Kim Basinger: lassan jelentkezhet Mickey Rourke hasonmásának - Videó

Kim Basinger egykor Hollywood legnagyobb bombázója volt, a legszebb színésznők közé tartozott. Sajnos azonban az arca az évek során látványos átalakuláson ment keresztül.
Kim Basinger már csak egy botoxra van attól, hogy fel tudja oldani Mickey Rourke telefonját! Sajnos ez nem vicc: egykor a világ egyik legszebb nője volt, ma már csak árnyéka önmagának.
Kim Basinger agyonplasztikáztatta magát
Kim Basinger sem tudja elfogadni, hogy öregszik. Indokolatlan mennyiségű esztétikai beavatkozáson esett át, ám ezek nemhogy javítottak, csak rontottak a dolgokon - egyre inkább úgy néz ki, mint Mickey Rourke. Nézd meg az alábbi videóban!
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