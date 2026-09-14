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Szétműttette az arcát Kim Basinger: lassan jelentkezhet Mickey Rourke hasonmásának - Videó

Világsztár plasztika Kim Basinger
Life.hu
2026.09.14.
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Kim Basinger egykor Hollywood legnagyobb bombázója volt, a legszebb színésznők közé tartozott. Sajnos azonban az arca az évek során látványos átalakuláson ment keresztül.

Kim Basinger már csak egy botoxra van attól, hogy fel tudja oldani Mickey Rourke telefonját! Sajnos ez nem vicc: egykor a világ egyik legszebb nője volt, ma már csak árnyéka önmagának.

Kim Basinger egykor a világ legszebb női közé tartozott
Kim Basinger egykor a világ legszebb női közé tartozott
Forrás: Northfoto

Kim Basinger agyonplasztikáztatta magát

Kim Basinger sem tudja elfogadni, hogy öregszik. Indokolatlan mennyiségű esztétikai beavatkozáson esett át, ám ezek nemhogy javítottak, csak rontottak a dolgokon - egyre inkább úgy néz ki, mint Mickey Rourke. Nézd meg az alábbi videóban! 

 

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