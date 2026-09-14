Szétműttette az arcát Kim Basinger: lassan jelentkezhet Mickey Rourke hasonmásának - Videó

Kim Basinger már csak egy botoxra van attól, hogy fel tudja oldani Mickey Rourke telefonját! Sajnos ez nem vicc: egykor a világ egyik legszebb nője volt, ma már csak árnyéka önmagának.

Kim Basinger egykor a világ legszebb női közé tartozott

Forrás: Northfoto

Kim Basinger agyonplasztikáztatta magát

Kim Basinger sem tudja elfogadni, hogy öregszik. Indokolatlan mennyiségű esztétikai beavatkozáson esett át, ám ezek nemhogy javítottak, csak rontottak a dolgokon - egyre inkább úgy néz ki, mint Mickey Rourke. Nézd meg az alábbi videóban!

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