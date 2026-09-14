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Hollywood

Liam Neeson erre a nőre cserélte Pamela Andersont: a színésznő válasza nem maradt el

Hollywood Liam Neeson Pamela Anderson
Nagy Anna
2026.09.14.
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Pamela Anderson után máris egy másik színésznő oldalán mutatkozott Liam Neeson, ráadásul nem is akárhogyan. Liam Neeson Pamela Anderson helyett ennek a nőnek a kezét fogva vonult végig a Torontói Filmfesztiválon.

Nem is olyan régen még Pamela Anderson és Liam Neeson állítólagos románcától volt hangos a sajtó, mostanra azonban úgy tűnik, változott a szereposztás. A 78 éves akciósztár az Evil Genius premierjén brit kolléganőjével, Stella Stockerrel jelent meg, és a páros szinte végig kézen fogva pózolt a fotósoknak.

Pamela Anderson és Liam Neeson.
Pamela Anderson és Liam Neeson a Csupasz pisztoly premierjén, ami a közös filmjük volt.
Forrás: Toulouse/GoffPhotos.com/Northfoto

Liam Neeson erre a nőre cserélte Pamela Andersont?

Stella Stocker ráadásul nem most került Liam Neeson közelébe: korábban több filmen is együtt dolgoztak, köztük a Gyilkos memória című filmben, és most a Mongoose című produkciókon. A német születésű, Londonban élő színésznő karrierje sem éppen jelentéktelen: The Batman című filmben Martha Wayne-t alakította, az Archie sorozatban Audrey Hepburn bőrébe bújt, de feltűnt többek között a Harag és a Mission: Impossible – Titkos nemzet című filmekben is.

A közös vörös szőnyeges bevonulás mindenesetre rögtön beindította a találgatásokat: vajon ő lehet az a nő, aki miatt Pamela Anderson már a múlté?

September 12, 2026, Toronto, On, Canada: Liam Neeson, right, and Stella Stocker are photographed on the red carpet for the film ''Evil Genius'' during the Toronto International Film Festival in Toronto, on Saturday, Sept. 12, 2026. (Credit Image: Â© Keito Newman/The Canadian Press via ZUMA Press)
Liam Neeson Stella Stocker oldalán.
Forrás: Keito Newman/The Canadian Press via ZUMA Press

Az egykori Baywatch-sztár – aki a sorozat forgatásán legalább egyszer mindenkivel lefeküdt – közben nem éppen összetört szívű nő benyomását keltette: a Kering Foundation New York-i rendezvényén tetőtől talpig feketében jelent meg. A „bosszúruha” persze lehet puszta véletlen, de az időzítés azért elég árulkodó.

September 10, 2026, New York, Ny, United States: Pamela Anderson attends the Kering Foundation Fifth Annual Caring for Women Dinner. Held at The Pool in New York. Photo Image Press/Zuma Press September 10, 2026 (Credit Image: © Photo Image Press via ZUMA Press Wire)
Pamela Anderson lenyűgözően nézett ki fekete ruhájában.
Forrás: Image Press via ZUMA Press Wire

Új szerelem vagy ugyanaz a régi trükk?

Van azonban egy apró bökkenő. Sem Pamela Anderson, sem Liam Neeson nem erősítette meg egyértelműen, hogy valódi kapcsolat lett volna közöttük, így az is elképzelhető, hogy a románc csak közös filmjük körüli felhajtást szolgálta. És persze ugyanez felmerülhet Stella Stocker és Liam Neeson esetében is. Ha valóban erről van szó, az nem valami kreatív: kétszer egymás után ugyanazzal a „trükkel” reklámozni két különböző filmet nem zseniális marketing.

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