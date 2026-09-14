Liam Neeson erre a nőre cserélte Pamela Andersont: a színésznő válasza nem maradt el

Nem is olyan régen még Pamela Anderson és Liam Neeson állítólagos románcától volt hangos a sajtó, mostanra azonban úgy tűnik, változott a szereposztás. A 78 éves akciósztár az Evil Genius premierjén brit kolléganőjével, Stella Stockerrel jelent meg, és a páros szinte végig kézen fogva pózolt a fotósoknak.

Pamela Anderson és Liam Neeson a Csupasz pisztoly premierjén, ami a közös filmjük volt.

Forrás: Toulouse/GoffPhotos.com/Northfoto

Liam Neeson erre a nőre cserélte Pamela Andersont?

Stella Stocker ráadásul nem most került Liam Neeson közelébe: korábban több filmen is együtt dolgoztak, köztük a Gyilkos memória című filmben, és most a Mongoose című produkciókon. A német születésű, Londonban élő színésznő karrierje sem éppen jelentéktelen: The Batman című filmben Martha Wayne-t alakította, az Archie sorozatban Audrey Hepburn bőrébe bújt, de feltűnt többek között a Harag és a Mission: Impossible – Titkos nemzet című filmekben is.

A közös vörös szőnyeges bevonulás mindenesetre rögtön beindította a találgatásokat: vajon ő lehet az a nő, aki miatt Pamela Anderson már a múlté?

Liam Neeson Stella Stocker oldalán.

Forrás: Keito Newman/The Canadian Press via ZUMA Press

Az egykori Baywatch-sztár – aki a sorozat forgatásán legalább egyszer mindenkivel lefeküdt – közben nem éppen összetört szívű nő benyomását keltette: a Kering Foundation New York-i rendezvényén tetőtől talpig feketében jelent meg. A „bosszúruha” persze lehet puszta véletlen, de az időzítés azért elég árulkodó.

Pamela Anderson lenyűgözően nézett ki fekete ruhájában.

Forrás: Image Press via ZUMA Press Wire

Új szerelem vagy ugyanaz a régi trükk?

Van azonban egy apró bökkenő. Sem Pamela Anderson, sem Liam Neeson nem erősítette meg egyértelműen, hogy valódi kapcsolat lett volna közöttük, így az is elképzelhető, hogy a románc csak közös filmjük körüli felhajtást szolgálta. És persze ugyanez felmerülhet Stella Stocker és Liam Neeson esetében is. Ha valóban erről van szó, az nem valami kreatív: kétszer egymás után ugyanazzal a „trükkel” reklámozni két különböző filmet nem zseniális marketing.

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