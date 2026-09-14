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Katalin hercegné megváltoztatta a frizuráját: a rajongók odavannak új hajszínéért - Fotó

brit királyi család frizura Katalin hercegné
Horváth Angéla
2026.09.14.
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Katalin hercegné új frizurával lepte meg rajongóit. A minap Liverpoolban jelentek meg Vilmos herceggel, ám most nemcsak elegáns szettjére, hanem új hajszínére is többen felfigyeltek.

A walesi hercegné eredetileg nem vett volna részt a liverpooli rendezvényen, később mégis úgy döntött, csatlakozik férjéhez, támogatni szerette volna a számára fontos ügyet. Katalin hercegné az eseményre világos türkizkék nadrágkosztümben érkezett, amely tökéletesen állta rajta, ám a rajongóknak feltűnt, hogy a haja jóval világosabb, mint korábban, szinte már szőke.

Katalin hercegné új hajszínéért odavannak a követői
Katalin hercegné új hajszínéért odavannak a követői
Forrás: Northfoto

Katalin hercegné új hajszínét imádják a rajongók

Nem ez az első alkalom, hogy a hercegné haja ennyire világos. Barna tincseit a nyári hónapokban általában kiszívja a nap. A mostani árnyalat azonban különösen nagy siker aratott a királyi család követőinek körében, többen az X-en dicsérték Katalin új frizuráját.

„IMÁDOM” – írta az egyik hozzászóló.

„Te jó ég! Katalin haja! Egyszerűen gyönyörű” – lelkendezett valaki más.

Egy másik rajongó csak annyit írt: „Milyen gyönyörű haja van!”

Volt, aki szerint a világosabb árnyalat kifejezetten fiatalítja a hercegnét: „Ez a szín csodálatosan áll neki, és őszintén szólva fiatalabbnak is tűnik tőle.”

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