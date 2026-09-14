Katalin hercegné megváltoztatta a frizuráját: a rajongók odavannak új hajszínéért - Fotó

A walesi hercegné eredetileg nem vett volna részt a liverpooli rendezvényen, később mégis úgy döntött, csatlakozik férjéhez, támogatni szerette volna a számára fontos ügyet. Katalin hercegné az eseményre világos türkizkék nadrágkosztümben érkezett, amely tökéletesen állta rajta, ám a rajongóknak feltűnt, hogy a haja jóval világosabb, mint korábban, szinte már szőke.

Katalin hercegné új hajszínéért odavannak a követői

Forrás: Northfoto

Katalin hercegné új hajszínét imádják a rajongók

Nem ez az első alkalom, hogy a hercegné haja ennyire világos. Barna tincseit a nyári hónapokban általában kiszívja a nap. A mostani árnyalat azonban különösen nagy siker aratott a királyi család követőinek körében, többen az X-en dicsérték Katalin új frizuráját.

„IMÁDOM” – írta az egyik hozzászóló.

„Te jó ég! Katalin haja! Egyszerűen gyönyörű” – lelkendezett valaki más.

Egy másik rajongó csak annyit írt: „Milyen gyönyörű haja van!”

Volt, aki szerint a világosabb árnyalat kifejezetten fiatalítja a hercegnét: „Ez a szín csodálatosan áll neki, és őszintén szólva fiatalabbnak is tűnik tőle.”

Bringing together sporting legends to launch On Your Side - a new suicide prevention toolkit in Liverpool #worldsuicidepreventionday https://t.co/0kgm9d9Yyz — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 10, 2026

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