Fekete Dávid lavinát indított el azzal, hogy nyilvánosságra hozta, elválik a feleségétől. Sorra derültek ki a csúnyábbnál csúnyább ügyek, az egykori énekes állítólag hatalmas tartozást halmozott fel, és sok embert károsított meg, akik még mindig reménykednek, hogy visszakapják a pénzüket. Lelki segítséget nyújtana számára a Hit Gyülekezete, akikkel Dávid még a Megszatár idején kötött ismeretséget, de később eltávolodott.

"Dávid nem kért lelki segítséget a gyülekezettől, de ezt bármikor megteheti, és a történtek ellenére is tárt karokkal fogadják majd, hiszen ő alapvetően egy jó ember, még akkor is, ha most rossz útra tévedt és rossz döntéseket hozott. A győri gyülekezetben egyébként sokan ismerik őt, és azt is úgy tudom, hogy több tagtól is kért és kapott pénzt az elmúlt időszakban. Mondhatjuk úgy is, hogy többeket megkárosított, de bízom benne, hogy hamarosan visszatalál a helyes útra, és képes lesz rendezni az életét" - mondta a Borsnak Németh Sándor.

"Természetesen Dávid anyagi gondjain nem segíthetünk, de abban igen, hogy visszataláljon a feleségéhez és a gyermekeihez. A házasság és a család, társadalmunk alappillérei, melyek megóvása a gyülekezetünk egyik legfontosabb feladata. Ha Dávid és a felesége őszinte szándékkal fordulnak hozzánk segítségért, tőlünk megkapják a támogatást" - mondta.