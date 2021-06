Az elmúlt évek egyik legsokkolóbb híre volt , hogy a Lópici Gáspárként is emlegetett Szilágyi istván színészt a saját fia ölte meg. A férfit most különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkossággal vádolják, akár tényleges életfogytiglanit is kaphat.

Hétfőn áll a Fővárosi Törvényszéken bíróság elé áll Szilágyi István fia - tudta meg a Bors.

A férfi már hosszú ideje alkohol és a gyógyszerek rabja volt, és az is kiderült, szörnyű tette előtt is gyakran bántalmazta szüleit, akik azonban nem tettek feljelentést ellene, sőt, előfordult, hogy a felelősségvonástól is megmentették. Azonban tavaly május 3-án már végzetes volt a támadás: a férfi egy kalapáccsal esett neki apjának, akit halálra vert. A színészt nem sokkal élte túl felesége, Jolika néni, aki a tragédia után is hangoztatta, kiáll a fia mellett, sőt a temetésről is küldött neki fotókat.

Az ügyészség a férfit most különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolja, és akár tényleges életfogytiglani büntetést is kaphat.