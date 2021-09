Berki Mazsi Instagram-oldalán számolt be felháborodva a rajongóinak arról, hogy egy buszsofőr majdnem nekiment az autójának.

Berki Mazsi Instagram-sztoriban számolt be arról, hogy majdnem összeütközött egy busszal. Részletesen elmondta, mi történt: állítólag kikanyarodás után húzta rá a kormányt a sofőr.

Mint ismert, férjének, Berki Krisztiánnak is van egy buszos ügye: ő büntetőfékezés miatt állt bíróság előtt. Ő akkor azt állította, a buszsofőr agresszívan vezetett, és fékezés nélkül hajtott beléjük.