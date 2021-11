Elképesztő öröm és boldogság határozza meg Rúzsa Magdi mindennapjait, mióta tudja, hogy hármas ikreket hord a szíve alatt.Az énekesnő már nagyon várja, hogy gyermekei meglássák a napvilágot.

„Először arra készültünk, hogy két kislány és egy kisfiú cseperedik a pocakomban. Bajban voltunk, hogy két tetsző lánynevet találjunk, ám épphogy meglett a befutó az orvos közölte, hogy két fiút és egy kislányt lát. Ezért már úgy vagyok vele, hogy kiderül, ha világra jöttek. Addig is lelkesen gyűjtjük a neveket egy excel táblázatba és majd választunk akkor, amikor megszületnek" – mondta a 95.8 Sláger FM-en az énekesnő, aki nem szeretne bezárkózni csak azért, mert gyermeket vár.

„Természetesen minden orvosi vizsgálaton ott vagyok és bár a pocakom egyre nagyobb, nem szeretnék teljesen kibújni a bőrömből csak azért, mert gyereket várok. Igazi hiperaktív típus vagyok, igaz, most kerülnöm kell az intenzív mozgást, de ugyanúgy jövök-megyek, ahogy korábban. Klipet forgatok, dolgozom, gondolkodom, tervezem a jövőt. Az orvosaim azt mondták, hogy minden olyan tevékenységet végezhetek, amely nem megterhelő. Ezek pedig nem azok, ahogy a séta sem. Nekem most az lett a mozgás, igyekszem nagyokat sétálni" – árulta el az énekesnő.

Azt sem titkolta, hogy mennyire babonás: „Mindig is az voltam, így a szülés kapcsán is megvan a babonám. Nem igazán vettem még semmit a gyerekeknek. Persze lesz, amit muszáj lesz beszerezni és van is, amivel elkezdtünk foglalkozni, de ha lehetne, az utolsó pillanatig várnék mindennel. Szívem szerint, mikor már megszülettek, telefonálnék a kórházból, hogy igen, minden rendben, mehet a gyerekszoba berendezése. Persze ez nem így lesz, de úgy vagyok vele, hogy a legtöbb dolog majd úgyis a helyére kerül, amikorra kell neki" – tette hozzá a Sláger Reggelben sugárzó boldogsággal a hangjában Rúzsa Magdi.