Damu Roland december 27-én hunyt el. A színészt mélyaltatásban tartották, de szervezete nem tudta legyőzni a koronavírust. Halála óta szívszorító részletek láttak napvilágot utolsó napjairól, és egy ideig úgy tűnt, a tragédia összehozhatja a szétszakadt családot.

A halála óta eltelt három hétben folyamatosan egymásnak ellentmondó hírek jelennek meg, előkerült Roland családja is, köztük a színész édesapja, ezért unokatestvére, Zita úgy döntött, tiszta vizet önt a pohárba.

„A temetés ügyeit elintéztünk. Az időpontban egyelőre nem értünk egyet édesanyámmal, de az már biztos, hogy nem tudok Angliából hazautazni. Amint tehetem, megyek, majd a temetőben elbúcsúzom tőle„ – kezdte Zita a Ripostnak.

„El fogjuk árulni, mikor lehet elbúcsúzni tőle, de továbbra is tiszteletben tartva Roland kérését, hogy a szülei ne legyenek jelen. Teljesen ledöbbentem, amikor azt olvastam Roli állítólagos barátja, Zsolt rendezi a temetés ügyeit. Sem ő, sem más még csak meg sem kérdezte, tudnak-e segíteni. Ki tudtuk fizetni az egészet. Már a temetkezési vállalatnak átadtam a fényképeket, és tárgyalunk egy zenésszel, aki részt vesz a búcsúztatón"

– mondta az unokatestvér, aki a színész családjáról is szót ejtett.

„Nem igaz, hogy látogatták a kórházban. Rolandot bekerülése után végig mélyaltatásban tartották. Egyetlen kapcsolattartó volt az intézménnyel, az édesanyám. Még ő sem mehetett be, csak telefonon tájékoztatták az állapotáról. Most mindenki hirtelen jó barátja lett, jó apja, anyja, amíg élt, rá sem nyitották az ajtót. Falnak tudnék menni, semmi nem igaz. Mint ahogy az sem, hogy milliókat kapott kölcsön. Nem volt neki semmije, csak a két órája és egy gitárja, no meg a problémái"

– fűzte hozzá Zita, aki szeretné, ha Rolandot végre békében hagynák nyugodni.