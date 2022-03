Az egykori szépségkirálynő és műsorvezető januárban jelentette be, hogy családjával egy időre Balira költözik . A gyönyörű üdülőparadicsom azonban közel sem tökéletes, ugyanis az extrém időjárás rendre megkeseríti az életüket.

A heves esőzések miatt februárban egyszer már elöntötte az utcájukat a víz, és akkor a szenyvízcsatorna tartalma is az utcára ömlött. Most ismét katasztrófa érte a Horváth-családot, ugyanis megint olyan felhőszakadás sújtotta a környéket, hogy állt a víz a ház körül. Ezúttal az egyik közeli folyó öntött ki és az árvíz behatolt Éváék otthonába is.

A garázsban is megállt a víz, az autót ezért kénytelenek voltak elvinni onnan, a motorjaik viszont még este is a vízben parkoltak. A ház személyzetével jót nevettek a helyzeten, az esőzés ugyanis a reggeli órákra már mérséklődött.

Horváth Éva még márciusban mutatta meg Balin található luxusotthonát, nemrég pedig elárulta, hogy mivel foglalkozik a férje, akinek a kilétét igyekszik titokban tartani.