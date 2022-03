Oroszország két héttel ezelőtt indított offenzívát Ukrajna ellen. A harcokban eleinte csak a katonai támaszpontokat támadták, ma viszont már a civilek lakta területeket is bombázzák. Katonák, civilek és gyermekek is életüket vesztették , az ukránok jelentős részét azonban a halálos veszély sem tartja vissza attól, hogy harcoljon a hazájáért.

Az ismert emberek közül már többen is fegyvert ragadtak, így tett mások mellett Pasha Lee televíziós személyiség és színész is, aki azonban a hétvégén elesett a fronton. Az orosz csapatok Kijev külvárosát bombázták, és az egyik rakéta Lee halálát okozta. Most újabb híresség állt elő, és bejelentette, hogy hamarosan bevonul a hadseregbe.

Szerhij Rebrov három éven át, 2018-tól 2021-ig volt a ferencvárosi focicsapat edzője, jelenleg pedig az Egyesült Arab Emírségekben dolgozik. Az ukrán trénerrel nemrég készült egy friss interjú, amelyben elárulta, hogy a szezon után hazatér Ukrajnába és ő is beáll a hadseregbe.

Harcolni fogok. Mindenki az utcára megy, egy népként egyesültünk. A világ azt kérdezi, hogyan tudják az ukránok megvédeni a hazájukat. Azért, mert az emberek kimennek az utcára és harcolni fognak, mindenki egységes, tudjuk, hogy mit kell tennünk..

– idézte a Blikk az egykori fradis edző szavait.