Bár Berki Krisztián exe, Hódi Pamela és felesége, Berki Mazsi között nem volt mindig felhőtlen a viszony, most azonban a gyász sorstársakká, szövetségesekké tette őket. Lelkileg és gyakorlati dolgokban is egymás mellett állnak, segítik egymást.

A két nő kapcsolatáról egy, a Pamelához közel álló ismerős arról számolt be a Borsnak. Elmondta, mindketten nehéz időszakon mennek keresztül, Pamela támasza a Berkivel közös kislányuknak, Natasa Zselykének, de közben igyekszik a megtört Mazsiban is tartani a lelket.

Úgy tudni, Mazsi és Pamela a gyakorlati kérdésekben is igyekeznek együttműködni, például arról is egyeztetnek, hogy milyen módon adják meg a végtisztességet Krisztiánnak, de valószínűleg arról is megállapodtak, hogyan és mit kommunikáljanak a nyilvánosság felé.

Mazsi és Pamela még Krisztán életében békét kötöttek: "Most éppen együttműködőek vagyunk, ami bármikor megváltozhat, és ez főként Krisztiánon múlhat, bár mostanában sokat változott" - nyilatkozta nemrégiben az exfeleség.

