A vezetékneve olasz származásra utal

Paul Edward Valentine Giamatti néven született a Connecticut állambeli New Havenben. Az apai nagyapjának családja Itáliából vándorolt ki, a nevük eredetileg Giammattei volt. Az olaszon kívül német, holland, francia, ír és skót vér is folyik az ereiben, az egyik nagymamáján keresztül pedig Amerika egyik legrégebbi telepesei is az ősei közé tartoznak.

A baseball nála családi örökség

Az édesapja, Bart Giamatti nemcsak a reneszánsz irodalommal foglalkozó professzor és a neves Yale egyetem rektora volt, de a nemzeti baseball liga elnöke is. A fia is örökölte a sportszenvedélyét, és a Boston Red Sox baseballcsapat lelkes szurkolója.

Titkos társaságba is beválasztották

A Yale egyetemen végezte a tanulmányait, először angol irodalom, majd dráma szakon. A végzős évében pedig bekerülhetett az egyetem híres titkos diáktársaságába, a Skull and Bones (Koponya és Csontok) szövetségbe, aminek befolyásáról az amerikai közéletre számos összeesküvés-elmélet kering.

Már gyerekként is a mellékszereplők érdekelték

A máltai sólyom megnézése közben nem Humphrey Bogart akart lenni gyerekkorában, hanem inkább Peter Lorre. Színészként sem szeretett volna sztár lenni, hanem az izgalmas mellékszerepek érdekelték, szerinte azokban sokkal nagyobb a mozgástere is.

Kétszer is amerikai elnök bőrébe bújt

A John Adams című mozifilmben a címszereplőt, az USA második elnökét alakította, a The Roosevelts: An Intimate History miniszériában pedig Theodore Rooseveltet. Előbbiért a Golden Globe-ot is elnyerte, mely díjra összesen ötször jelölték, míg az Oscar-gálán eddig egyszer volt jelenése, természetesen egy mellékszerepért A remény bajnokában.

Speciális viszonyt ápol az orángutánokkal

A Dr. Dolittle című 1998-as vígjátékban egy olyan embert játszott, akinek egy beszélő orángutánra kell vigyáznia, A majmok bolygója 2001-es változatában pedig egy olyan beszélő orángutánt, akinek egy emberre kell vigyáznia.

Borozással érte el a legnagyobb sikerét

A karrierje legfontosabb szerepét a Kerülőutak című keserédes vígjáték hozta el, ami egy kaliforniai bortúrára induló baráti társaság kalandjait meséli el. Maga Giamatti viszont a filmbeli karakterétől eltérően egyáltalán nem tud sokat a borokról, és nincs is különösebben oda értük.

Filmben kapott rá solymászkodásra

A Vergődő sólyom című filmben játszott szerepe kedvéért tanult meg solymászkodni, de olyannyira beleszeretett a ragadozó madarakba, hogy a magánéletében is hobbijává vált ez az elfoglaltság.

Sorozatban láthatod, hol lakik

Az utóbbi években leginkább a Milliárdok nyomában című sorozat egyik főszereplőjeként láthattuk Paul Giamattit, ráadásul a szériát nagyrészt épp azon a New York-i környéken forgatták, ahol ő is lakik. A Milliárdok nyomában hatodik évadja áprilisban ért véget, de már készül a hetedik is.

A Kultúra rovat további cikkei: