Másfél hónap telt el Berki Krisztián halála óta, özvegye, Mazsi pedig érthető módon még mindig gyászolja szeretett férjét. A fiatal édesanyának azonban nemcsak az elhunyt médiasztár adósságaival kell megküzdenie, de egyedül kell újjáépítenie az életét is.

Egy tragédia után nehéz talpra állni, főleg akkor, ha az embert az ág is húzza. Így van ezzel most Berki Mazsi is, aki minden erejével próbál újra normális életét élni, és biztosítani a megfelelő és szerető környezetet kislánya, Emma Katarina számára. Ez viszont egyedül sokkal nehezebb, mint gondolta volna.

Mazsi a fájdalom elől a munkába menekült, és korábban arról szóltak a hírek, hogy kézbe vette elhunyt férje adósságait, melyek közül többet is sikerült elrendeznie. A megélhetése azonban veszélybe kerülhetett, ugyanis a vágyott és sokáig tervezett vállalkozását végül nem sikerült beindítania.

Berki Krisztián özvegye egy olyan vállalkozást szeretett volna megcsinálni, ami babaúszással foglalkozik. Ebben az ismert úszóoktató, Mattesz Csilla, Gesztesi Károly egykori titkos szerelme lett volna segítségére, ám a hölgy végül Mazsi nélkül vágott bele a projektbe.

Mazsi sokáig gondolkodott, időt kért, nem volt még ereje üzleti dolgokkal foglalkozni komolyabban, mert nagyon maga alatt volt. Csilla várt rá, ameddig csak tudott, de végül nem tudta tovább húzni a dolgot, ezért mással indította el a vállalkozást. Ez egy nehéz döntés volt Csilla részéről, de úgy érezte, lépnie kell. A korábban közösen meghirdetett táborukat is azonnal lemondták a tragédia után. Persze, az nem is volt kérdés, ebben a helyzetben túl fájdalmas lett volna

– mesélte a Blikknek egy neve elhallgatását kérő ismerős. A hírre sem Mazsi, sem Csilla nem kívánt reagálni.