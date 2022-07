A gyermekgyilkos édesanya, Katalin a tette után azonnal a rácsok mögé került és hónapok óta várja, hogy végül börtönben marad-e vagy a pszichiátriára kerül.

A nő tavaly azért szökött fiával Olaszországba, mert a bíróság ideiglenesen volt párjának, Norbertnek ítélte a kis Alex felügyeleti jogát. A pornószínésznőként is ismert Katalinnal a családja szerint mindig is voltak problémák, és ezt erősítette meg áprilisban egy elmeorvosi szakértő is. A doktor szerint a nő beszámíthatatlan, így brutális tettéért sem vonható felelősségre. Katalin állítólag nem is emlékszik a gyilkosságra, sőt öngyilkos gondolatokkal is küzd a rácsok mögött.

A gyilkos anya volt párja azonban nem fogadta el a szakértő véleményét, ugyanis ez azt jelentette volna, hogy Katalin megússza a börtönt. Az olasz bíróság ezért felkért egy ötfős bizottságot, hogy vizsgálják meg újra a vádlott mentális állapotát. Az újbóli szakvélemény a napokban készül el, és ennek eredménye várhatóan már jogerős lesz.

Ha ismét beszámíthatatlannak nyilvánítják Katalint, akkor elmegyógyító intézménybe kerül, ellenkező esetben hosszú ideig börtönben marad.

Nagyon remélem, soha nem hozzák haza, maradjon csak kint az olasz börtönben. Én ezt a nőt az életben többé látni nem akarom, amit tett, arra nincs bocsánat. Bízom benne, hogy beszámíthatónak találják. Élete végéig a börtönben a helye!

– mondta a Blikknek Katalin volt párja, a meggyilkolt Alex édesapja, Norbert.