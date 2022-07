Habár a nyilvánosság előtt élik az életüket, a királyi család tagjairól sem lehet bármikor fotót készíteni. Az egyik lesifotós azonban kamerájával végigkövette Vilmost, ahogy gyerekeivel biciklizik. Mindezt kiszúrta a herceg is, aki éktelen haragra gerjedt, erről pedig videó is készült.

A hercegi álompár tagjai is emberek, még ha erről hajlamosak is vagyunk megfeledkezni. Vilmos pedig megmutatta, hogy bizony őt is ki lehet hozni a sodrából, főleg ha nemcsak őt, hanem a családját is zaklatják. A Ripost vette észre azt a neten terjedő videót, melyen Vilmos magából kikelve ordibál a lesifotóssal, aki tönkretette a családja napját.

A herceg dühében undorítank nevezi a fotóst, és számon kéri, miért bujkál és figyeli őket, valamint a gyerekeket. Szarkasztikusan megköszöni a férfinek, hogy tönkretette a napjukat. A fotós végig nyugodt maradt és próbált védekezni. Azt állította, hogy ő semmi rosszat nem tett, amivel megzavarta volna a hercegi pár és családja nyugalmát. A lap szerint az ügyet vizsgálják.