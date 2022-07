Két évvel ezelőtt az egész országot megrázta a hír, miszerint Szilágyi Istvánt brutálisan meggyilkolta a saját fia. Most lezárult a hagyatéki tárgyalás, és az első fokon életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélt férfi örökölte meg a család otthonát.

Lezárult a hagyatéki eljárás, amelynek során eldőlt Szilágyi István XVII. kerületi ingatlanának sorsa, ahol fia, Sz. Péter kegyetlenül végzett édesapjával. A házat Péter örökölte, és bár több tízmilliós hitel van rajta, ráadásul az sem biztos, hogy a férfi valaha kiszabadul a börtönből, nagy tervei vannak vele.

A férfi egyik ismerőse a Blikknek elmondta, hogy Péter nem mondott le a hagyatékról, és bár tudja, hogy sok a hitel, mégis tervei vannak a házzal.

"Börtönben van, elsőfokon életfogytiglant kapott, de bízik abban, hogy a következő tárgyaláson másmilyen ítélet születik. Néha persze beletörődik abba, hogy lehet, hogy már sosem szabadul ki a rácsok mögül... Elég változóak az érzései. Egy biztos, a házzal nagy tervei vannak. Ha szabadul, szeretne ott élni, de az is felmerült benne, hogy eladja. Bőven többet ér a telek, mint amennyi hitel terheli és ha még évekig bent is maradna a börtönben, akkor is lenne mihez nyúlnia" - mondta az ismerős.