Hatéves jogi vita után megállapodott Prince családja az énekes 156 millió dolláros hagyatékáról - jelentette be kedden a The Guardian című brit lap tudósítása szerint a Primary Wave lemezkiadó vállalat szóvivője.

Az amerikai popsztár ötvenhét éves korában halt meg fentanil-túladagolásban 2016-ban. Azóta dollártízmilliókat fizettek ki ügyvédeknek és tanácsadóknak a hagyaték kezeléséért és az örökösök közötti elosztás megtervezéséért.

A hagyatékot majdnem egyenlően osztják el a Primary Wave New York-i zenei cég és a zenészlegenda hat örököse közül a három legidősebb - és családjaik - között.

Három örökös ugyanis eladta a hagyaték rájuk eső részét a Primary Wave cégnek, amely tavaly augusztusban vásárolta meg Price számos dalának a jogait. A másik három örökös megtartotta a rájuk jutó részt, amelyek kezelője továbbra is Prince jogi tanácsadója, L. Londell McMillan és Charles Spicer lesz.

Az Internal Revenue Service, valamint a hagyatékot kezelő Comerica Bank and Trust januárban állapította meg a hagyaték értékét, és a megállapított összeget az örökösök is elfogadták.

A Billboard magazin rendelkezésére bocsátott közleményben a Primary Wave szóvivője "hatalmas örömét" fejezte ki, amiért véglegesen lezárult a Prince-örökségről folyó per.

Az örökösök korábban pereltek a zenész halála miatt, mondván, megelőzhették volna a popsztár 2016. áprilisi halálát, ha helyesen diagnosztizálják és kezelik gyógyszer-túladagolását napokkal a haláleset előtt.