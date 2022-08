Nők százai vonzódnak a hazánkban élő amerikai úszóedzőhöz, aki pár hónapja ismét szingliként járja a pesti éjszakát. Shane Tusuppal azonban már nemcsak a bárokban és szórakozóhelyeken, hanem a boltokban is összefuthatunk.

Az egyik ismert és kedvelt cseh sörmárka dobozán ugyanis Shane Tusup hasonmása látható. A csomagoláson szereplő sármos alaknak hátra van fésülve a haja, akárcsak Hosszú Katina és Szabó Zsófi exének, emellett a figurának is olyan fazonú szakálla van, mint Shane-nek. A hasonlóság nem kerülte el Tusup figyelmét sem.

Az úszóedző, akire nemrég majdnem rátámadt egy medve, az Instagram-oldalán is megosztotta a fotót, amelyen a "saját magát" ábrázoló sörösdoboz látható. A hasonlóság természetesen nem lehetett szándékos, de Shane is jól szórakozott azon, hogy ezentúl bárki kézbe foghatja őt, és akár le is emelhetik a boltok polcairól.

A sörösdobozról készült fotót ide kattintva találjátok.