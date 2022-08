Molnár Gusztáv mellől alkoholproblémái miatt mindenki elpártolt. Felesége, Vivi nem tűrte tovább a megaláztatásokat, hiszen a színész függősége mellett más nőkkel szexchatelt a háta mögött. Volt élettársa pedig már korábban a gyámügyhöz fordult. A színész otthagyta az elvonót, önerőből próbálja letenni a poharat. Azt állítja, egy kortyot sem ivott azóta, hogy ezt elhatározta.

"Elkezdtem összeszedni magam. Ez elsősorban abból áll, hogy nem iszom, ami nekem egy fontos dolog és hatalmas lépés. Persze, vannak elvonási tüneteim, verejtékezés és enyhe kézremegés, de tudom, ezek idővel elmúlnak, most azonban nehezen élem ezt meg" - mondta a Blikknek Gusztáv.

"Az előző elvonómon a feleségem, Vivi támogatott, akkor azonban az volt az egyezség közöttünk, hogy októberig benn maradok. Én azonban három hét után eljöttem, és azonnal vissza is estem, újra inni kezdtem. Megértem, hogy véget vetett a házasságunknak, és azt is, hogy már nem támogat. A saját lábamra kell állnom, mert ha mégsem megy egyedül az, hogy lemondjak az alkoholról, csak az elvonó marad, ez azonban pénzbe kerül" - tette hozzá Guszti, aki most munkát keres. Korábban tárgyalt az RTL Klubbal a Drága örökösök folytatásáról, de erre már nincs lehetőség.

"A minap kiderült, hogy nincs visszatérés, másodszor is kirúgtak. Én azonban - attól még, hogy nincs állásom - színész maradtam. Most egy monodrámát kezdtem el írni az életemről és az utóbbi néhány hétről, remélem, egyszer lesz majd alkalmam bemutatni. Addig is azonban valamiből élnem kell, úgyhogy most bármilyen állást elvállalok. Épp most tárgyalok itt, Komáromban egy zöldségfeldolgozó üzemmel, ha minden jól megy, ott kapok munkát hamarosan. A külföldi álláskeresést sem zártam ki teljesen, meglátjuk, hogyan alakul majd az életem. Egy azonban biztos: most az a legfontosabb, hogy erős legyek és kitartsak, ehhez pedig az kell, hogy az alkoholtól végleg megszabaduljak" - mondta. Az RTL Klub is megerősítette, nem számítanak egyelőre Gusztira. "Jelenleg nem tervezzük Molnár Gusztávot műsorainkban szerepeltetni. Foglalkoztatására akkor tudunk visszatérni, amikor ezt az állapota lehetővé teszi" - közölték.