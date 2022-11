Nini és Gergő kezdetektől fogva barátként tekintettek egymásra, hiszen közösen kerültek be a műsorba, sőt az első feladatokra is együtt mentek. Az adásokból úgy tűnt, egyre közelebb kerülnek egymáshoz és több is alakulhat barátságnál. Végül nem történt semmi, és ennek az volt az oka, hogy mindketten úgy gondolták, nem szabad itt most elmélyíteni a kapcsolatot.

Pontosan tudtuk, hogy hol vagyunk, és hogy egy ilyen környezetben az emberek akarva-akaratlanul közel kerülnek egymáshoz, érzelmeket kezdenek el táplálni egymás iránt. A kérdést, hogy mi lehet köztünk, a kijutás után terveztük megválaszolni. Talán én voltam a kontrolláltabb, aki visszafogta az érzéseit, hogy ebből később ne legyen galiba

– mesélte Nini az rtl.hu-nak. A divattervező nemcsak Gergővel való kapcsolatáról, de a magánéletéről is beszélt a portálnak. Nini elárulta, hogy az a célja, hogy egy mély és felbonthatatlan kapcsolatra tegyen szert, mert már elege van a párkapcsolati játszmákból. Ha megvan a mélység, akkor pedig el lehet már gondolkodni a házasságon és a gyerekvállaláson is.