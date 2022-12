Heteken át tartó küzdelem után december tizenegyedikén véget ért a Sztárban Sztár leszek! harmadik évada. A műsor egy újabb győztest ünnepelhetett, a tízmilliós nyeremény pedig nem is kerülhetett volna jobb helyre. Kökény Dani ugyanis minden forintot arra fordít majd, hogy családját kihúzza a mélyszegénységből.

A TV2 tehetségkutatójának idei győztese még csak tizenhét éves, de több nehézséget sodort elé az élet, mint mások elé egy egész élet során. A fiúról egyéves korában lemondott az édesanyja, nagyszülei nevelik, ám a nyáron még mélyebbre süllyedtek, ugyanis kilakoltatták őket. Azóta egy ideiglenes szálláson élnek, de ez hamarosan megváltozik.

"Az élet már megtanított arra, hogy a pénzt nagyon meg kell becsülni és úgy kell használni, hogy a környezetemre is pozitív hatással legyen. A nyereményt a családomra fogom költeni, mert úgy érzem, hogy a győzelmem nem csak az én érdemem, hanem az övék is" – kezdte Dani a Borsnak.

A családom volt mellettem, ők tettek azzá, aki most vagyok. Nekik akarok megfelelő életet biztosítani. Mivel most egy ideiglenes szálláson lakunk, az első dolgom az lesz, hogy hosszútávra megoldjuk a lakhatásunkat. Ezért dolgoztam eddig és ezután is mindent megteszek azért, hogy a családomnak jó élete legyen.

Kökény Dani nagymamája a helyszínről izgulta végig a döntőt, és amikor meghallotta, hogy unokája nevét ejtik ki a végén, majdnem elájult.

"Nem tudom szavakba önteni, amit érzek. Fenomenális, de még mindig nem fogtam fel igazán, hogy Dani tényleg győzött. Amikor Tilla kimondta a nevét nagyon rosszul lettem, azt hittem, hogy el fogok ájulni. Szerencsére nem történt semmi baj, de az biztos, hogy ki kell pihenni az elmúlt időszakot és meg kell ünnepelnünk otthon Danit" – mesélte a nagymama.