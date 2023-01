A rapper az elmúlt hetekben a vagyonával kapcsolatos kérdések miatt került a címlapokra, ugyanis egy bűnügyi magazin szerint nincs nyoma annak, honnan is szerezte a pénzét G.w.M. A rapper általában minden pletykára reagál, de ezúttal csak egy idézetet tett közzé a témában, majd új dala és születésnapja lett a beszédtéma.

"Huh... ez a 25. évem elég erősen hangosra sikeredett, akaratom ellenére is. Zeneileg inkább pihentem, de a magánéletemet rendbe tudtam tenni sok sok év után... mind1 ki mit gondol lesz@rom, ahogyan ez 10 éve egyfolytában volt, csak én és a közvetlen családom tudja, hogy mi is a valóság és azt, hogy ki vagyok én valójában, de nem is tartozik senkire ez" – kezdte posztját a rapper.