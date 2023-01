A Zámbó Jimmy életéről szóló sorozatot a családtagok többsége nem fogadta örömmel, most kiderült, a Király özvegye is nézi a részeket.

A Zámbó Jimmy életéről készült sorozat sok botrányt kavart, a család több tagja is nyilatkozott róla, de nem sok elismerő szót kapott az alkotás. Zámbó Jimmy nővére beperelné a készítőket, merrt szerinte "lepusztult, senkiházi prolit" csináltak az édesanyjából. Kiderült, hogy Zámbó Jimmy özvegye is nézi a részeket, erről fia, Adrián nyilatkozott, aki nemrég megmutatta, hogy néz ki most Jimmy háza.

"Nézi a sorozatot, igaz, hogy lassabban halad, mint én. Ez annak köszönhető, hogy neki érzelmileg sokkal megterhelőbb megnéznie, de végignézi majd ő is" - árulta el Adrián a Fókusznak. A fiú azt is elmondta, ma már ki tud menni a temetőbe, ahol apja nyugszik. "Eljutottam arra a szellemi érettségre, hogy inkább pozitívumnak tudom be, ha kimegyek és tudok vele beszélni, vagy lerakok egy szál virágot."