Nem volt olyan régen, amikor még csak két különböző szolgáltató kínálatából szemezgethettünk, ma viszont már két kéz is kevés ahhoz, hogy összeszámoljuk az itthon elérhető streaming platformokat. Összegyűjtöttük ezért a legnagyobbakat és a legnépszerűbbeket, valamint azokat az infókat, amelyeket tudni érdemes ezekről a szolgáltatókról.

Netflix

Egy tavalyi felmérés szerint hazánkban nemcsak a legismertebb, hanem a legtöbb internetező által is használt platform a Netflix. Nem véletlen a népszerűsége, ugyanis filmek, sorozatok, dokumentumfilmek, stand-up-show-k és realityk garmadáját kínálja, így férfiak és nők, fiatalok és idősek is megtalálhatják a kedvükre való, szórakoztató tartalmat.

Az utóbbi évek legkedveltebb műsorai közé tartozik a Stranger Things, A Bridgerton család, A korona, a Squid Game, a Netflix által folytatott A nagy pénzrablás, a Forma-1-ről szóló Hajsza a túlélésért, a Wednesday, a Vaják, az Emily Párizsban és a Te is.

Hol nézhető: Okostelefonokon, okostévéken és tableteken az áruházakban elérhető applikáción, laptopon és számítógépen pedig a webböngészőn keresztül.

Ár: A legolcsóbb, Basic csomag mindössze 2490 Ft, ám ez kínálja a legkevésbé jó képminőséget és felbontást. Az ezt követő opció a Standard, mely 3490 Ft havonta, ez az alapváltozatnál jobb élvezhetőséget biztosít, ám akik ki szeretnék élvezni okostévéjük teljesítményét, azok válasszák a legszebb képminőséget nyújtó, 4K-s felbontású Premium csomagot 4490 forintos havidíjért.

HBO Max

Egykoron az HBO Max elődje, az HBO GO volt az egyeduralkodó, hiszen az első igazán nagy, hatalmas választékkal bíró online videós platform volt a magyar piacon. A GKID tavaly nyáron készült felmérése alapján az HBO Max a Netflix mögött csupán a második erő, de így is 1,2 millió ember használja.

Nagy előnye, hogy a saját gyártású filmek és sorozatok mellett a Warner Bros., a DC és a Cartoon Network népszerű tartalmai is elérhetők rajta, köztük a legújabb mozifilmekkel. A tavalyi évben a legnézettebb filmek között szerepelt a Dűne, az új Batman, a Legendás állatok és megfigyelésük következő fejezete, valamint náluk lehetett streamelni az Elvist is. Sorozatok terén A sárkányok háza, a Trónok harca, az Eufória, A szolgálólány meséje, a The Last of Us viszi a prímet, míg a klasszikusok közül a Jóbarátok és az Agymenők is megtalálható náluk.

Hol nézhető: Az HBO Max használható iPhone-ról és iPadról, Androidos telefonokról és tabletekről, okostévéken és webböngészőn keresztül is.

Ár: Az HBO Max havidíja egységesen 2390 Ft.

Disney+

Tavaly júniusban debütált Magyarországon a Disney+, mely az összes streaming platform közül talán a legnagyobb filmes és sorozatos katalógussal rendelkezik. A kínálatban megtalálhatóak a Disney, a Pixar, a Marvel, a NatGeo és a Star alkotásai, de ne feledkezzünk meg a Star Wars univerzumhoz tartozó filmekről és számtalan kísérősorozatról sem. A nagycsaládosok vagy kisgyermekes szülők talán legjobb választása lehet az elérhető mesetartalmak miatt.

A platformon nézhetőek a régebbi és új Disney-mesék, a rajzfilmek élőszereplős változatai, a Marvel-filmek és sorozatok, valamint olyan újdonságok, mint A mandalóri. Emellett a természetfilmek széles palettája, valamint nagy rajongótáborral rendelkező klasszikusok, mint a Modern család, az Így jártam anyátokkal, A Simpson család, a Family Guy vagy a The Walking Dead is várja a szórakozni vágyókat.

Ár: A Disney+ havonta egységesen 2490 forintba kerül, ezért a legmagasabb képi és hangminőséget kapjuk.

Hol nézhető: A Disney+ mobileszközöket, webböngészőket, játékkonzolokat, beltéri egységeket és okostévéket is támogat.

Apple TV+

Ellentétben a Disney-vel, itt jóval kevesebb tartalom közül válogathatunk, ám ez korántsem hátrány. Az Apple TV+ ugyanis inkább a minőségre, mintsem a mennyiségre fekteti a hangsúlyt. A televíziózás világába kalauzolja el a nézőket a The Morning Show, a munkahely és a magánélet egyensúlyának égető kérdését feszegeti a Különválás, de itt található a Ted Lasso is, melyben egy amerikaifoci-edzőnek egy brit focicsapat élén kell helytállnia. Az Apple TV+ legnagyobb hátránya hogy nincs elérhető magyar hang, csak felirat.

Ár: Az egyhetes próbaidőszak után havonta 2790 Ft-ot kell fizetnünk.

Hol nézhető: Az Apple TV+ műsorait az Apple TV appban nézhetjük, de számos streamelőplatformon, okostévén is elérhető.

Amazon Prime Video

Ez a hazai piac legolcsóbb streaming platformja, ugyanis havonta mindössze 899 forintba kerül, ám ennek ellenére kevés előfizetővel rendelkezik, már ha összemérjük a felhasználóinak számát a lista éllovasaiéval. Kínálat terén vegyes a felhozatal, ám saját címekben a Prime Videón sincs hiány, ugyanis náluk látható sokak kedvenc antihősös sorozata, A fiúk, de náluk fut a Jack Ryan-sorozat is, valamint ők mutatták be A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi című szériát.

Ár: Az egy hónapos próbaidőszak után mindössze 899 forint a havidíj.

Hol nézhető: A Prime Video alkalmazással akár mobiltelefonon, tableten vagy okostévén keresztül is használható a platform.

SkyShowtime

A legfiatalabb streaming szolgáltató hazánkban a SkyShowtime, mely február közepe óta elérhető. A kínálatban olyan stúdiók filmjeit és sorozatait találhatjuk mint a Universal Pictures, a Dreamworks, a Sky Studios, a Peacock, a Nickelodeon, a Showtime, a Paramount Pictures és a Paramount+.

Az indulással olyan címek váltak elérhetővé, mint a Top Gun: Maverick, a Jurassic World: Világuralom, de nézhető a legújabb Minyonok mozi is. Sorozatok terén pedig a bőség zavarával küzdhetünk a SorozatJunkie információi alapján, hiszen A férjem védelmében, a Chicago-sorozatok és sok más mellett a Dr. House is megtalálható, a kínálat pedig folyamatosan bővül, érdemes a platform weboldalát böngészni.

Ár: A havidíj 1999 Ft lesz, most azonban április 11-ig 999 forintos áron fizethetünk elő rá a weboldalon, sőt, előfizetés után ez a kedvezményes ár egészen életünk végéig érvényes lesz.

Hol nézhető: A SkyShowtime tartalmait nézhetjük okostelefonon, okostévén vagy a webböngészőben.