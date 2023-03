Miközben Szabó Zsófi reggelente a tévéképernyők előtt ülő nézőket köszönti, édesanyja a boltba betérő vendégeket üdvözli. A színésznő-műsorvezető anyukája, Szabóné Madarász Pálma ugyanis nemrég megnyitotta saját kis üzletét, egy zöldségest.

A válalkozást fiával, azaz Zsófi testvérével, Gyuszkóval közösen üzemeltetik a Rózsakerti lakótelepen, ahová egyre több és több környékbeli tér be a családias hangulat miatt. Így tesz Szabó Zsófi is, aki ráadásul magával hozza kisfiát, Mendelt is, így a nagymama és unokája még több időt tölthet együtt.

"Zsófi végig támogatott, és most is napi szinten jön ide. Közel van a munkahelye, a bolt útba esik neki hazafelé. Szokott itt kávézni, őt is ismeri és szereti itt mindenki. Ő pedig jön, és imádja ezt az egészet, neki is mindig vannak újabb ötletei, mit lehetne, hogy lehetne bővíteni. Ez egy igazi családi zöldséges lesz" – mesélte Gyuszkó a Borsnak.