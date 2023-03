Edi Villalobosnak egy közel két évvel ezelőtti késelés miatt kell bíróság elé állnia. A huszonnyolc éves férfit, Villalobost vádolják a 33 éves Artemio Guzman-Olvera megölésével, de nem csak ezekkel a vádakkal kell szembenéznie a tárgyalás során. Villalobos ellen vádat emeltek kétrendbeli betörés, jogellenes fegyverhasználat, meggondolatlan vezetés és veszélyeztetés kapcsán is.

A férfi februárban azért jelent meg a bíróságon, hogy a tárgyaláshoz a bíró kiválaszthassa az esküdteket. Annak érdekében, hogy ne befolyásolják az esküdtszéket, ne legyenek előítéleteik, a vádlottat megszabadították kéz- és lábbilincsétől. Ennek a pszichológiája, hogy ne bűnösként lássák őt azok, akik döntenek majd a sorsáról. Villalobos azonban kihasznált a lehetőséget és menekülőre fogta.

Kirohant a teremből, végigszaladt a folyosón és sikerült megszöknie a bíróságról. A rendőrség drónokat, kutyás keresőcsapatot is bevetett, ám végül egy lakossági bejelentés vezette nyomra az egyenruhásokat. A rendőrségre befutott egy hívás, miszerint valaki megpróbál betörni egy ingatlanba, a tettes pedig nem más volt, mint Edi Villalobos.

A rendőrök elfogták, letartóztatták és visszaszállították a Washington megyei börtönbe, ahol most a per újrakezdésére vár – számolt be az esetről az Unilad.