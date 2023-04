Elsőként Herczeg Zoltán került rács mögé, mert többfajta kábítószert találtak az otthonában tavaly októberben, majd pár nappal később egy ismert magyar énekesnő került kórházba kábítószerfogyasztás miatt. Az énekesnő vallomást tett, és a dílereit is megnevezte, akiknek kiterjedt kapcsolatrendszere volt az alvilágban. Kicsit később, novemberben a ValóVilágból ismert Dobos Hunor került a rendőrség látókörébe, drogkereskedelemmel gyanúsították meg.

A lapnak korábban az egyik népszerű zenész azt mondta, hogy három-négy kör teríti a drogot a sztárvilágban, őket azonban nem könnyű elérni az utóbbi időben. Már nem bíznak meg annyira a vásárlóikban.

"Mindenki sokkal óvatosabb lett, hiszen az utóbbi időben az ismert emberek lebukása miatt több alvilági tag is gyanúba került, sőt, volt, akit el is kaptak. Alapvetően nagy bizalomnak kell lennie egy díler és a vásárlói között, továbbá egyfajta szóbeli megállapodásnak arról, hogy ha valamelyik fél gyanúba kerül, nem adja fel a másikat. Ez viszont az utóbbi időben sok esetben megdőlt, ami azt eredményezte, hogy van díler, aki már egyáltalán nem szállít a sztároknak, de a többi is nagyon megválogatja, kivel üzletel. Emiatt közszereplőként most sokkal nehezebben lehet tiltott szerekhez jutni, mint korábban. A rendszeres, közismert fogyasztók szintén tartanak attól, hogy az ő nevük is felmerül a botrányok kapcsán" - mondta a neve elhallgatását kérő ismert ember.