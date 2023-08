Azt írták, a földrengést Szarvason, Békésszentandráson, Csabacsűdön és Örménykúton érezték, továbbá a környező településeken is érezhették.

Ahogy a Life.hu is beszámolt róla, szombaton délelőtt Gyomaendrőd közelében a Richter-skála szerint 4-es erősségű földmozgást regisztráltak, majd pár perccel később Túrkeve közelében, majd csaknem másfél óra múlva Szarvasnál is földrengés történt. Ezt több utórengés követte, vasárnap a szakértők azt közölték, további utórengések várhatók a környéken.



