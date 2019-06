Az Ikrek olyan programot válasszanak, ami lehetőséget ad a kimozdulásra, ha meghívást kapnak, ne mondjanak nemet. A Rákok csinálják azt, amihez kedvük van, de az Oroszlánok is: engedjenek meg maguknak mindent, akár egy drága éttermet is. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok.

Ikrek

Túl sok otthoni feladat gyűlt össze? Sebaj, ne ijedj meg a nagynak tűnő kihívástól, hanem a hétvége ellenére is kezdj neki legalább a tennivalók töredékének. Ahogy haladsz, lassacskán észreveszed, milyen sok extra energiát kapsz az égiektől. Így pedig gyorsabban végzel a tennivalókkal, és jöhet a megérdemelt pihenés. Amennyiben van kedvesed, családod, kérj segítséget, most biztos melléd állnak, hogy támogassanak. Legyen egy olyan program is a hétvégén, ami által kimozdulsz otthonról. Légy vidám, ismerkedj, beszélgess, légy nyitott új információk befogadására. Meghívást kapsz egy buliba is, tilos nemet mondani!