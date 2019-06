A Bikák napjai energikusak és mozgalmasak lesznek: új kapu nyílik meg számukra. Az Ikrek ölébe úgy pottyan a szerencse, hogy semmit nem kell tenniük érte, a Nyilasok számára pedig az égi konstellációk is pozitív változást ígérnek. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok!

Kos Már a múlt héten is érezhetted, valami készülődik a háttérben, csupán még nem tudtad ezeket a hatásokat nevükön nevezni. A változás szele megérintett és biztos lehetsz abban, hogy jó irányt vesz az életed. Még a vártnál is jobbat! Tudatosítsd magadban azt, hogy minden rendben van, és ami történik, az a te érdekeidet szolgálja. Hab a tortán, hogy feltűnik valami a szemeid előtt, ami magabiztosabbá tesz. Mindegy, milyen irányból érkezik hozzád ez a hatás vagy hír, ugyanis a szerencse többrétű dolog lehet. Lehet, hogy képes leszel meglátni a fától az erdőt, most senki nem tud csőbe húzni, mert időben észreveszed, ha valaki ilyesmivel próbálkozna. Ám az égiek a pozitív hírekkel sem fukarkodnak.

Bika Energikus, mozgalmas napok következnek, lazsálásra aligha jut időd. Használd ki az adódó lehetőségeket, ugyanis amibe csak belefogsz, az arannyá, eredménnyé, elismeréssé és pénzzé változhat a kezeid közt. Még a futóhomokból is képes vagy stabil várat építeni, hát kezdj neki egyik célod megvalósításának. Ne utasítsd vissza azt, amit a sors tálcán kínál számodra – ritka jó pillanatok ezek. Szakmai téren vagy tanulással összefüggésben mindenképp új kapu nyílik meg előtted, lépd át a küszöböt, ne tétovázz egy percig sem! Azért kiemelkedően jó az, ami most előtted áll, mert jelentős erő- vagy anyagi áldozatot sem kívánnak tőled az emberek vagy épp az égiek. Indulj útnak, hogy a babérokat mihamarabb learathasd.

Ikrek Bár a hét elején adódhat pár kellemetlen helyzet, ám ez a hatás kedd estére megszűnik. Bármi történjék, az kedvedet szegheti, ugyanakkor hidd el, nincs okod az aggodalomra, mert szerda reggel frissen kelsz, új lendületet veszel, és bátran kimondhatod, hogy ismét jól alakulnak különféle ügyeid. A problémák meg egyébként is azért vannak, hogy megold őket, és okulj belőlük. Csütörtöktől különös intenzitással nyisd ki a füleidet és a szemeidet, figyelj oda minden apró impulzusra, jelzésre, hírre, de még a pletykákra is, mert megnyílik előtted egy olyan kapu, amelyen átlépve az eddigieknél sokkal kedvezőbb irányba fordulhat az életed. Jó eséllyel úgy pottyan az öledbe a szerencse, hogy semmit sem kell tenned érte.

Rák Jelentős változásokra van kilátás ezekben a napokban, hát nyisd ki otthonod ajtaját, hogy mihamarabb be is térjenek hozzád ezek a pozitív energiák. Anyagiakkal, pénzügyi helyzeteddel összefüggésben lényeges döntést kell hoznod. Vállald be, hogy hallgatsz az első megérzésedre, és nem mások félelmei alapján hozol döntést. Fontos szem előtt tartani, hogy a pénz iránya befelé, nem pedig kifelé mutat! Azaz, ha valaki kölcsönkér tőled pénzt vagy vagyontárgyat, arra szigorúan mondj nemet. Ugyanakkor hitelfelvételnek, esetleg egy régebbi tartozás behajtásának kedveznek az égiek. Megeshet, hogy valamilyen fogadáson nyersz, vagy egy régebbi befektetésed térül meg.

Oroszlán Érzelmileg hullámvölgybe kerülhetsz a hét elején, az égi hatások sok dologról lerántják a leplet, ami – bár segíti a tisztánlátásodat, viszont – tovaűzheti a jókedvedet. A Vénusz kimozdít a komfortzónádból azért, hogy belásd, sok dolgot helytelenül csinálsz, nem megfelelően bánsz az emberekkel, vagy épp nem akarod észrevenni, hogy valaki kihasznál téged. Mindegy, mi az, amit megértesz, hosszú távon épp ez segít majd a fejlődésben. Sokszor lehetsz bizalmatlan a környezeteddel, közeli és távoli rokonok, barátok szavait kérdőjelezheted meg. Úgy tűnhet, semmi nem elég jó számodra. Ezt az érzést sürgősen tova kell űznöd, hisz ennyire azért nem mennek rosszul a dolgok. Később rendeződik a helyzeted, tarts ki!

Szűz Változnál? Változtatnál? Meg tudod határozni, hogy min kell módosítani? Önmagadon, környezeteden, munkádon, esetleg valamely emberi kapcsolaton? Vajon mi kívánja leginkább a módosításokat? A válasz mindegy, mert az a lényeg, hogy megszólalt a belső hangod, és lassan, de erőteljesen érkeznek üzenetek a tudatalattidból. Ez jó! Eljött az ideje annak, hogy bizonyos dolgokon túllépj, és kívül-belül megújulj. Eljött az ideje a régóta húzódó és függőben lévő ügyek lezárásának. Most ezekre kell sok energiát szánnod. Legyél elkötelezett! Ha ismét kikerülöd a befejezetlen ügyeket, és látványosan homokba dugod a fejedet, komoly nehézséget okozol önmagadnak. Előre nézz, cselekedj!

Mérleg Egy igen mozgalmas, izgalmas és jó eredményekkel kecsegtető életszakaszba lépsz ezen a héten. Ezt megtámogatja a Hold pozitív energiája. Egy olyan hét áll előtted, amikor nemcsak egyszerűen jó napok követik egymást, hanem sorban állnak a jó lehetőségek előtted, csak ki kell választanod azt, amelyik tetszik. Aztán persze tedd meg a szükséges lépéseket a cél elérésének érdekében. Alkalmad adódhat arra, hogy munkáddal, karriereddel vagy épp saját vállalkozásoddal összefüggésben komoly sikereket érj el. Örömödet és eredményeidet oszd meg azokkal, akik részesei voltak ezen folyamatoknak. A hétvégén szánj időt a pihenésre, kijár neked egy kis szórakozás is! Szervezd meg te a szombat esti bulit.

Skorpió A hétfői napot némi kétséggel a fejedben kezded? Felejtsd el, aggodalomra semmi ok, sőt! A kocka sokszor fordul, és mindig a te javadra. Óriási fába vághatod a fejszédet, használd ki, hogy nagyon erőteljes energiák segítik az utadat és mutatják a jó irányt. Szinte minden napod kiemelkedően jó eredményekkel zárul, miközben az égiek erősítik a jó hangulatot, kreativitásodat, javítják a munkakedvet. A Jupiter jótékony támogatására folyamatosan számíthatsz, olyan ügyeket is megoldasz, amik régóta nyomták teherként a vállaidat. Pár ötleted megvalósítása hirtelen aktuálissá válik, ráadásul sokan segítenek neked, ha kéred. Ha munkahelyet váltanál, vagy saját vállalkozásba fognál, most tedd meg az első lépéseket!

Nyilas Itt a nyár, ez nem tévedés! Ha esetleg eddig nem vetted volna észre, egyre melegebb napok követik egymást, ráadásul a Nap is jegyet vált, és egyéb égi konstellációk is pozitív változást ígérnek. Szabadságra mikor mész? Megtervezted már a nyarat? Még nem? Nagy hiba, azonnal állj meg, ülj le, és alaposan gondold át a nyári elképzeléseket. Ugye nem akarod az idődet folyamatosan a munkahelyeden tölteni? A héten sok pozitív eredményben és sikerben lesz részed, úgyhogy nem mondhatod azt, hogy semmi nem ad okot a boldogságra. A hét közepén még anyagilag is történhet egy pozitív változás, csak figyelj, és csapj le az adódó lehetőségre. Kölcsön viszont ne adj, bottal üthetnéd a nyomát.

Bak Egy gát nem lehet számodra valódi akadály. Egyetlen gödör sem lehet akkora, hogy ne tudj abból gyorsan kimászni. Sőt! Talán épp azért kerül utadba az adott élethelyzet, hogy inkább megoldandó feladatként segítsék szellemi fejlődésedet, és új tapasztalatokhoz és ismeretekhez juttassanak téged! Nem kell kétségbeesni csupán azért, ha nem sikerül valami első nekifutásra. Majd összejön másodjára vagy harmadjára, akár már hibátlanul. Kitartó és elkötelezett Bakként bármikor képes vagy felállni, és újra nekifutni a feladatnak, igaz? Kitartásod óriási, ne add fel a céljaidat! Nézz szembe a nehézségekkel, mert a sors nem hobbiból tolja azokat az utadba. Épp ezen fura helyzetekkel jutsz egyről a kettőre.

Vízöntő Úgy érzed, folyamatosan időhiánnyal küszködsz? Ezzel nem vagy egyedül, persze ez téged még nem fog megnyugtatni. Jó hír, hogy ezekben a napokban szinte mindenre lelsz megoldást. Gondold át, hol és min spórolhatnál pár percet vagy egy fél órát naponta! Mi az, amit már feleslegesen csinálsz, mert – lásd be – nincs haszna? Mivel ezen a héten kifejezetten javallott sokkal több időt szánni magadra, fontos, hogy más dolgokból elcsípj egy kicsit. Az elmúlt hetekben sok dolog döcögött, és több magánéleti probléma is nyomja a lelkedet, amiket most meg kell oldanod. Keress alkalmat arra, hogy egy kicsit visszavonulj a világ zajától, merülj el önmagadban, és így tisztán fogsz látni.