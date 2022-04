A népszerű műsorvezetőt, Ördög Nórát ritkán látjuk ennyire csábosan pózolni, de most kivételt tett, és nem is egy, de egyszerre három fantasztikus képet mutatott magáról.

Az édesanya a homokos vízparton fekve mutatta meg csodás alakját:

"Nem most, de akár lehetne most is..." - írta a képhez.

Idén kilencedjére adták át a Televíziós Újságírók Díját. A magyar újságírók minden évben megszavazzák, melyek voltak a legjobb tévéműsorok, és kik voltak a legjobb képernyősök. Kilenc alkalomból hetedjére lett a legjobb női műsorvezető Ördög Nóra, amit férje, Nánási Pál sem hagyott szó nélkül.