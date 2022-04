Gabrielát a hazai tévénézők elsősorban az itthon is nagy sikerrel vetített szappanoperákból ismerhetik. Hatalmas rajongótáborra tett szert többek között a Paula és Paulina, a Riválisok vagy éppen A bosszú főszereplőjeként. Nemrég viszont más szerepben is kipróbálta magát. Gabriela Spanic volt a Dancing with the Stars első hazai évadának egyik versenyzője, majd a show második szezonjában zsűritagként is kipróbálta magát.

A színésznő pedig nem tétlenkedik és a napokban pikáns videóval lepte meg a rajongóit. Gabriela Spanic ugyanis plasztikai beavatkozáson esett át. Azt nem árulta el, hogy ezúttal melyik testrészét műttette meg, de láthatóan büszkén mutogatja a videóban a keblét, amelyet alig tud kordában tartani a szűk bikinifelsővel.

Gabriela videóját itt nézhetitek meg.