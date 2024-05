Mindenkit megőrjít az új TikTok trend: Mindent az “Abracadabra dance” szövegéről

Az igazat megvallva, a TikTokosoknak lehet, hogy Bodo Wartke & Marti Fischer zenéjével, a „Barbaras Rhabarberbar”-ral nehéz dolguk van, mivel a dal nemcsak német, hanem nyelvtörő is. Mégis, ez nem akadályozza meg őket abban, hogy élvezzék. Az "Abracadabra Dance" lényege egy különleges koreográfia, amelyet egy fülbemászó zenei alap kísér. A tánc kihívás egyaránt vonzza a profi táncosokat és az amatőröket, hiszen egyszerű, de látványos mozdulatokkal operál.

Abracadabra: a zene mindig is túlmutat a nyelven

Forrás: Forrás: Shutterstock

Abracadabra:Függőséget okoz

A zene mindig is túlmutat a nyelven. Nem feltétlenül kell érteni is a dalszöveget, elég, ha csak táncolnak rá. Amennyire lassan indult be a trend, most már nincs mit tenni, szinte mindenki függővé vált tőle. Némelyik videó már több milliós nézettséggel is rendelkezik.

Barbara és az ő rebarbarás süteménye a sztár

A „Barbaras Rhabarberbar”-t Bodo Wartke zenés komikus énekli, zenésztársa, Marti Fischer közreműködésével. 2023. december 13-án tették közzé először a dalt, szinte minden platformon egyszerre. Na de akkor miről is szól ez népszerű dal? Nem másról, mint egy Barbara nevű hölgyről, aki isteni rebarbarás süteményt süt, majd nyit egy rebarbara bárt. Annyira finom ez az édesség, hogy szinte már nem is valós. Ez egy varázslat is lehetne, Abracadabra!

Barbara ugyanabban az évben nyitott egy bárt, amit "Barbara Rhabarbar Bar"-nak nevezett el. A városban élt néhány barbár is, akik felfedezték Barbara rebarbarás bárját. Mivel ezután naponta jártak Barbarához, hamarosan rebarbarás bár barbároknak kezdték őket nevezni. Az elkövetkező években a barbárok fokozatosan elhagyták barbár viselkedésüket. Barbara szerint már majdnem barátságosabbak voltak, mint Barbapapa.

De a barbárok nagyon szőrösek voltak, mindegyiknek bozontos barbár szakálla volt. Ennek következtében Barbara elküldte barbár barátait a barbár szakáll borbélyhoz. Ezután a barbárok szépen meghívták szakáll borbélyukat munka után a rebarbarás bárba. A bárban együtt ittak egy sört, a rebarbarás bár barbárjai és a szakáll borbély.

Minden csoda három napig tart

Igen, első hallásra nem vitték túlzásba a szöveg mondandóját, viszont bőven elég volt arra, hogy ekkora népszerűségnek örvendjen. Mielőtt magunkhoz térnénk, lássunk csodát, az internet újabb és újabb trendeket görget majd elénk.