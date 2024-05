It Ends with Us: Blake Lively főszereplésével kerül vászonra Colleen Hoover népszerű könyve

Blake Lively - aki családjával hamarosan Budapesten fog eltölteni egy hónapot - nemsokára debütáló új filmjéhez egy csodálatos előzetes készült. Az It Ends with Us egy adaptáció, Colleen Hoover azonos cínű, hatalmas népszerűségnek örvendő könyvéből készül a mozi. A rajongók egyelőre odavannak érte, és azért is, mert a trailer alatt Taylor Swift egyik száma hallható - ismert, hogy Blake és Taylor nagyon jó barátnők.

Blake Lively az It Ends with Us forgatásán

Forrás: GC Images

It Ends with Us - Blake Lively főszereplésével készült a filmváltozat

A 2016-os könyvhöz hasonlóan a film is Lily Bloom (Blake Lively) életét követi majd, aki Bostonba költözik, hogy virágüzletet nyisson. A fiatal nő először Ryle Kincaiddel (Justin Baldoni) esik szerelembe, de tüzes románcuk hamar veszélyesen ismerőssé válik Lily számára - és a dolgok tovább bonyolódnak, amikor régi kedvese, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar) újra feltűnik a színen.

"Egy olyan karakter bőrébe bújni, akinek ilyen jelentős hatása volt, megtiszteltetés"

- mondta Lively korábban. A főbb szerepekben Blake Lively, Justin Baldoni, Jenny Slate, Hasan Minhaj, Amy Morton és Brandon Sklenar láthatók. Az It Ends with Us a tervek szerint 2024. augusztus 9-én kerül az Egyesült Államokban a mozikba, itthon pedig 15-étől lesz látható.