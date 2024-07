Elbúcsúzhatunk a strandidőtől: ekkor érkezik a hidegfront - esővel, jégesővel

A déli óráktól elsősorban a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon, valamint északkeleten és az Észak-Alföldön válnak kedvezővé a feltételek zivatarok kialakulásához, sőt az említett helyeken néhol heves zivatar is előfordulhat. Az ország többi részén ugyan kisebb eséllyel, de nem zárható ki zivatar képződése. A zivatarokat általában viharos szél (60-90 km/h, a hevesebb viharokat >90-100 km/h erejű lökések), jégeső (ált. 2 cm körüli jégátmérővel, intenzívebb zivatarok környezetében > 2-4 cm is lehet), és intenzív csapadék, néhol felhőszakadás (ált. 15-25, intenzív gócok esetében lokálisan >25-30 mm) kísérheti. Az éjszaka első felében is hasonló lesz az időjárás, még előfordulhatnak zivatarok, lecsengés csak hajnaltól várható.

Időjárás. záporokkal, zivatarokkal érkezik a hidegfront

Hétfőn már az ország északnyugati felében érzékelhetően mérséklődik a hőség, a 25 fok feletti napi középhőmérséklet területe egyre inkább az Alföldre szorul vissza, de ott még Csongrád-Csanád, Békés megyékben 27 fok körüli középhőmérséklet is várható.

Az időjárás-előrejelzés szerint szerdától újra melegedés jön

Kedden sok napsütésre számíthatunk, inkább csak a keleti tájakon lesz gomolyfelhős az ég, és itt elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Sokfelé lesz erős az ÉNy-i szél. Felfrissül az idő: 26 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők. Innentől folyamatosan melegszik megint az időjárás, csütörtökön és pénteken újra strandidőnek örülhetünk -jelezte a Köpönyeg.

