Szellemek az otthonunkban? – A boszorkány elárulja, mit kell tennünk

A szkeptikusok most biztosan csóválják a fejüket, de szellemek nem csak a filmvászon léteznek, hanem a valóságban is. Még akkor is, ha sokan nem nagyon hisznek bennük.

A boszorkány elárula, mit kell tenni – Szellemek vannak az otthonunkban

Forrás: Shutterstock

A halál utána 42-49 napja van arra a léleknek, hogy átkeljen a fénybe. De sajnos nagyon gyakran mégis itt bolyonganak a fizikai síkon. Mért is nem kelnek át? - sokan felteszik ezt a kérdést. Erre több magyarázat is létezik: előfordul, hogy a lélek fél, és nem érti, mi történik vele, nem érti miért halt meg. Ez főleg egy hirtelen bekövetkező halálesetnél lehet, mert úgy gondolja, hogy neki még dolga van. De az is lehet, hogy a szeretteik húzzák vissza akaratlanul is - kezdi Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

Szellemek bolyonganak az otthonunkban? A boszorkány elárulja, mit kell tenni

Mi történik a lélekkel?

Vajon mi lesz akkor, ha letelik az a bizonyos 49 nap? Ebben az esetben lesznek bolyongó szellemek vagy helyhez kötött szellemek, esetleg olyanok, akik egy emberre csatlakoznak. Sokan úgy vélik, hogy jó, ha az eltávozott szerettük velük van, de ez sajnos nem jó sem a léleknek, sem az élőknek, hiszen ezeknek a lelkeknek energiára van szükségük, így ilyen esetben azt az élőktől vonják el.

Honnan tudjuk, hogy szellemmel van dolgunk?

Sok esetben a szellem járta házban különös zajokat, padlórecsegést, de akár sóhajokat is lehet hallani. Előfordulhatnak megmagyarázhatatlan kopogások ugyanazon időben, ezek a kopogó szellemek. Egy illat, egy szag, ami akár ismerős lehet, mert egy eltávozott szerettünkhöz kapcsolódik. Vagy amikor rajtunk kívül senki nincs a lakásban mégis úgy érezzük, mintha mégis lenne ott valaki, de átsuhanó árnyak jelenlétét is megfigyelhetjük. Gyakran a TV, rádió magától bekapcsol, esetleg elektronikai tárgyak lépnek működésbe, ami például nincs is áram alatt vagy már régóta meghibásodott. De érdemes az állatok viselkedését is megfigyelni, mert ők is érzékelik és jelzik olyan módon, hogy elkezdenek félni vagy ugatnak nem létező dolgok felé. A kisgyerekek is látják a szellemeket ezért nagyon sokszor indokolatlan nyugtalansággal, akár sírásukkal, vagy ha már beszélnek, akkor elmondják, hogy kit látnak, de olyan is van, amikor beszélgetnek is velük.

Előfordul, hogy úgy hívják fel magukra a figyelmet a szellemek, hogy megmagyarázhatatlanul eltűnnek tárgyak. Itt nem nagy dolgokra vagy értékekre kell gondolni. Ezekkel a tárgyakkal szeretnének valamit a tudtunkra adni, jelezni.

Milyen hatással van ez ránk?

Nem csak fizikai síkon lehetnek annak jelei, hogy szellem lakta házban élünk vagy dolgozunk, hanem akár lelkileg is hatással lehet a mindennapi életünkre. Például anyagi és párkapcsolati nehézségek, fáradékonyság, depresszív hangulat, folyamatos betegségek, családon belüli konfliktusok. Ha egy ingatlant szeretnénk eladni, ahol szellem van, akkor biztosak lehetünk benne, hogy sokkal nehezebb vagy hosszadalmasabb lesz az értékesítése. De akár üzleti vállalkozások is tönkre mehetnek, mert szellem van az ingatlanban, ahol ezt üzemeltetik.

Hogyan kerülhet hozzánk szellem?

Miként fordulhat elő, hogy az otthonunkban vagy a munkahelyünkön egy vagy akár több szellem is jár? Lehet, hogy olyan lakásba költözünk ahol eleve ott volt, vagy pedig általunk került be a lakásba. Esetleg egy hagyatékból vásárolt, örökölt bútorral. Vagy amikor valaki egy szerettének a távozását nem tudja feldolgozni.

Mit tehetünk, hogy távozzon?

Ha lehet, kérjünk meg egy spirituális személyt, aki nem csak elküldi a szellemet, hanem át is segíti a fénybe, mert igazából ez jelenti a végleges megoldást. Hiszen a léleknek sem jó, ha tovább bolyong. Mert ha csak elküldik, akkor van úgy, hogy kis idő múlva ismét visszakerül abba az otthonba, lakásba, ahonnan elküldték, főleg abban az esetben, ha a szellem ott halt meg vagy nagyon ragaszkodott a lakáshoz.

Persze ha valaki mégis úgy dönt, hogy ő maga szeretné a tisztítást megcsinálni, akkor szüksége lesz egy nagyobb fehér gyertyára, egy szent képre vagy bibliára és tömjén füstölőre (ha lehet, templomit használjunk). Gyújtsuk meg a füstölőt, majd a gyertyát, közben mondjunk el egy imát és kérjük meg a szellemet, hogy távozzon.

Ha pár nap elteltével nem szűnnek meg azok a jelek, amik a szellem jelenlétére utalnak, akkor kérjünk segítséget.