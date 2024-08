A szélhámos örökösnő visszaveszi sorsát a saját kezébe: Anna Delvey vágya teljesült

Anna Sorokin, más néven Anna Delvey, egy szélhámos és csaló, aki 2013 és 2017 között gazdag örökösnőnek adta ki magát, hogy bekerüljön a New York-i társadalmi és művészeti elitbe, és pénzt csalhasson ki az emberektől. A nő - akinek életéről Netflix-sorozat is készült - börtönbe került tettéért, ahonnan ugyan már szabadult, de a közösségi médiába nem térhetett visssza. Most azonban erre is engedélyt kapott.

Anna Delvey, a szélhámos örökösnő visszatér az online világba

Forrás: Getty Images

A szélhámos örökösnő visszatérhet a közösségi médiába - Anna Delvey örül, hogy újra ő irányíthatja saját történetét

Anna Delvey - akinek igazi neve Anna Sorokin - azzal szerzett magának hírnevet, hogy sikerült átvernie a teljes New York-i elitet. Elhitette magáról, hogy ő egy gazdag örökösnő, a hazugságai pedig minden ajtót megnyitottak előtte. Magát arisztokratának kiadva sikerült 200 ezer dollárt (68 millió forint) kicsalnia különböző cégektől, de a hazugságokból épített kártyavára összeomlott, fény derült arra, hogy ő egy csaló és 2019-ben börtönbe került. Életéről Netflix-sorozat is készült, Az örökösnő álarca mögött (Inventing Anna) címmel. A nőt azóta már kiengedték a börtönből, de házi őrizetbe került, amíg eldől, hogy maradhat-e az Egyesült Államokban, vagy Németországba toloncolják. Addig pedig nyomkövetőt kapott a bokájára, valamint eltiltották a közösségi oldalak használatától, de legalábbis a posztolástól. A nő ügyvédei azonban úgy vélekedtek, hogy ez a tiltás nem szolgálja a szökési kockázat vagy a közösségre jelentett fenyegetés enyhítésének célját, és egyértelműen sérti az alkotmányos jogait. A bíróság végül engedett, ami azt jelenti, hogy mostantól Anna visszatérhet az online világba.

Amellett, hogy így esélyt kap arra, hogy elkezdje helyrehozni az imidzsét, üzleti lehetőségeket is hozhat Anna Delvey számára. A nő arra használja ismertségét, hogy a divatszakmában próbáljon érvényesülni. „Szeretnék köszönetet mondani az Egyesült Államok kormányzati bírósági rendszerének és különösen az ügyvédeimnek, John Sandwegnek és Catherine Hunstadnak, hogy harcoltak a jogaimért. Hálás és izgatott is vagyok, hogy újra irányíthatom a saját narratívámat a közösségi médiában" - mondta Anna.