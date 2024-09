Gyilkoltak az érintetlen amazóniai törzs tagjai: két munkás halt meg, mert azok beléptek a területükre

Az Amazonas esőerdejében fakitermelőket lőttek le íjakkal. Az amazóniai törzs, a Mashco Piro tagjai azért támadtak a munkásokra, mert azok véletelnül a területükre tévedtek.

Munkásokat öltek meg az érintetlen amazóniai törzs, a Mashco Piro tagjai

Az Amazonas esőerdejében, a Madre de Dios régióban dolgoztak a fakitermelő munkások a Pariamanu folyó közelében, itt történt a támadás. Ez a terület hagyományosan nem tartozik ugyan a Mashco Piro törzshöz, ám úgy tűnik, hogy mostanra ezt a részt is az ellenőrzésük alatt tartják.

A Mashco Piro tagjai íjakkal és nyilakkal támadtak a munkásokra, közülük legalább ketten meghaltak.

Nem ez az első eset, hogy a törzzsel való találkozást nem élik túl az arra tévedt, vagy oda látogató emberek. Augusztusban egy hasonló támadásban egy ember megsérült, míg 2012-ben egy helyi idegenvezetőt holtan találtak egy bambusznyíllal a szívében, miután megmutatta a csoportot egy fotósnak. Az amazóniai törzs - akik érintetlenül élnek az esőerdőben - nagyon védik a tagjaikat, ami nem véletlen. Az erdőbe ugyanis azután vonultak el, hogy a 19. században a spanyol megszállók majdnem kiírtották őket.

A perui kormány tiszteletben tartotta a törzzsel való kapcsolattartás tilalmát, de ez a helyzet lassan tarthatatlanná válik. A fakitermelés ugyanis folyamatosan halad az Amazonas erdeiben, a kormányt pedig arra figyelmeztetik, hogy cselekedjen. „A perui állam nem tett megelőző és védő intézkedéseket a munkások életének és testi épségének biztosítására." Azért is aggódnak, mert a törzs tagjai az utóbbi időben a hagyományos területükön kívülre is merészkednek. Természetesen az ő védelmük is nagyon fontos, hiszen az őslakos törzsek közül sokak a kihalás szélére kerültek, mások pedig Brazíliába menekültek méghozzá a favágók elől, ezért arra is felszólították a perui kormányt és más dél-amerikai államokat, hogy lépjenek közbe és védjék meg ezeket az őslakosokat.