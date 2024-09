Mate tea titka: a titkos reggeli csodaszer

Így készítsük!

Hagyományos módon a mate italt a dél-amerikaiak a szintén maténak hívott tökből fogyasztják, és a bombilla-nak nevezett fém szívószálon keresztül szívják, amely szűrő is egyben. Ez a tradíció ma is sok helyen él még, egyfajta szertartásként. A maté tök megosztása a barátságot és kötődést szimbolizálja. Manapság a legtöbb helyen inkább úgy fogyasztják, mint bármelyik teát. Ihatjuk melegen vagy hidegen, tejjel és mézzel vagy akár jéggel, citrommal és mentával is, ízlésünknek megfelelően kombinálhatjuk. Ahhoz, hogy a mate legtöbb áldásos hatását élvezhessük, ne igyuk forrón, csak langyosan vagy hidegen.





A tea erősségét magunk szabályozhatjuk, attól függően, hogy mennyi szárított növényt használunk, kezdjük csészénként egy kiskanál teafűvel.