Szenzáció! 80 éves nő jutott be a Miss Universe döntőjébe - Fotón a gyönyörű versenyző

Az életkori korlátozás feloldásán kívül a Miss Universe Dél-Koreában lehetőséget biztosít terhes nőknek, gyermeket nevelőknek és azoknak is, akik valaha házasok voltak. Choi most abban reménykedik, hogy másokat is inspirálhat azzal, hogy megmutatja, az egészség és a vitalitás idősebb korban is megőrizhető.

80 éves nő jutott be a Miss Universe döntőjébe Dél-Koreában

Forrás: Getty Images

80 éves nő jutott be a Miss Universe döntőjébe Dél-Koreában

Most, hogy megszűnt az életkori korlátozás, azt mondtam: 'Próbálkoznom kell.’ Függetlenül attól, hogy továbbjutok-e vagy sem, eltökélt voltam, hogy megpróbáljam, és megragadjam ezt a lehetőséget

– mondta Choi. „Fontos, hogy kívülről szépek legyünk, de azt hiszem, az is fontos, hogy belül békében legyünk önmagunkkal, és tudjuk, hogyan tiszteljük másokat.”

Érdekes módon, bár ez az idős hölgy első próbálkozása a szépségversenyek világában, Choi már évek óta senior divatmodellként dolgozik, együttműködve olyan magazinokkal, mint a Harper’s Bazaar és az Elle, valamint több koreai márka kereskedelmi kampányaiban is szerepelt. Karrierje 72 éves korában kezdődött, amikor a kórházban, ahol ápolónőként dolgozott, az egyik páciense javasolta neki, hogy próbálja ki magát modellként.

„Az egyik betegem azt mondta, hogy próbáljam ki a modellkedést” – mesélte Choi.

Azt hittem, ez nevetség, de ugyanakkor felébresztette bennem a régi álmomat, hogy modell legyek, szép ruhákat viseljek és fotózásokon vegyek részt. Így azt mondtam: 'Igen, régen erről álmodtam, meg kell próbálnom.

Choi Soon-hwa vett is néhány órát és munka közben szünetekben gyakorolta a járást, majd 74 évesen debütált a Seoul Fashion Weeken.

„A modellkedés olyan volt számomra, mint egy új út megnyitása, így elterveztem magamban: 'Sikeres leszek és keményen dolgozom'... Amikor az álmom valóra vált, hálát adtam Istennek, és tovább dolgoztam keményen. Ez nagyon szórakoztató, és imádom” – mondta a CNN-nek.