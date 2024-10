Nem gondoltad volna, ki adott vért Sallai Nórának

Az Alsónémediben tragikus balesetet szenvedett Sallai Nóra megsegítésére az egész ország összefogott. A Jóban Rosszban egykori színésznőjének ugyanis segítségre van szüksége, ezért irányított véradást szerveztek több helyszínen is, hosszú sorokban kígyóznak az emberek. A Jóban Rosszban egykori szereplői közül is sokan megjelentek, de a Dancing with the Stars korábbi zsűritagja, Molnár Andi is a legközelebbi ponthoz sietett.

Renegetegen segítenek Sallai Nóra színésznőnek

Forrás: Hot!

Molnár Andi is adott vért Sallai Nóra számára szervezett irányított véradáson

Mindenkit megrázott az Alsónémediben történt baleset. A 44 éves színésznő és ötéves kisfia egy családi látogatásról tartottak hazafelé. Anya és fia egy szürke Opelben utaztak és éppen egy mellékutcáról kanyarodtak ki a Haraszti útra. Az ott haladó BMW sofőrje azonban olyan sebességgel haladt, hogy hiába próbálta elrántani a kormányt, amikor észrevette a kanyarodó járművet, így hatalmas erővel nekiütközött. A balesetben anya és fia is megsérültek, Sallai Nóra állapotáról nemrég Csonka András közölt friss híreket: „nem javult a helyzet, sőt..." - mondta a többi között. A válságos állapotban lévő színésznő megmentéséért irányított véradást szerveztek több helyszínen is, ami sz országot összefogásra késztette. A véradók kedden a Duna Plázában, szerdán pedig a Westendben jelentkezhettek segíteni, utóbbi helyszínen kígyózó sorokban álltak az emberek a Bors beszámolója szerint. A helyszínen a Jóban Rosszban egykori szereplői közül is ott voltak néhányan, de nyilatkozni nem kívántak, mindannyian megrendültek.

A színősznőnek tehát rengeteg olyan ember segít, akik nem ismerik őt személyesen, köztük Molnár Andi is, a Dancing with the Stars korábbi zsűritagja.

Ő rendszeresen ad vért, ezért most sem tétovázott, rögtön a legközelebbi pontra sietett. „Sajnos én nem ismertem Sallai Nórát, de láttam a felhívást és a segítő szándék vezérelt. Rendszeres véradóként pontosan tudtam, hogy mik a feltételei az irányított véradásnak. Akinek van lehetősége, menjen el irányított véradásra. Kéméndi Sallai Nórának nagy szüksége van vérre" - mondta a Borsnak Andi.

További híreinket a tragédiáról itt olvashatod.