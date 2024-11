5 adventi koszorú 5 különböző stílusban: te melyiket érzed a magadénak?

Az adventi koszorúnak ma már számtalan színe és formája lehet, így biztosan mindenki megtalálja a saját stílusához valót. A személyiségünkhöz illő díszekkel felöltöztetni az otthonunkat, minden évben varászlatos élmény. A boltok polcain ilyenkor megtelnek különböző bájos téli díszekkel, gyönyörű kézműves dekorációkkal, csillogó hópelyhekkel, láblógató rénszarvasokkal, előkelő diótörőkkel és persze modern adventi koszorúkkal, na meg persze színesebbnél színesebb adventi gyertyákkal. Te már megtaláltad, idén milyen színekkel és stílussal dobod fel az otthonod? Ha nem, akkor nézz szét az alábbi inspirációk között!

Adventi koszorú ötletek, amiket akár saját kezűleg is elkészíthetsz

Forrás: Shutterstock

Adventi koszorú ötletek: a kör alakú szeretet jelképei

Lila adventi koszorú, az elegancia megtestesítője

Az adventi koszorú hagyományosan egy zöld ágakból font legtöbbször 4, ritkán több gyertyával díszített koszorú. Az adventi gyertyák a várakozás, vágyakozás szimbólumai, de szimbolizálják a fényt és a tavasz utáni vágyat is, számuk pedig az adventi időszak 4 hetét jelképezi.

Van, ami sosem megy ki a divatból és a mű fenyőágból készülő adventi koszorú pont ilyen. Ha kedveled a sallangmentes, mégis káprázatosan egyedi kompozíciókat, akkor ezúttal válaszd a lila szín eleganciáját. Alapja mindössze egy egyszerű fenyőkoszorú egy tálban, vagy az asztalon. Ha csak apró díszek találhatók rajta, könnyen megbolondíthatod még pár bogyós ággal, apró pozsgás növénnyel, apró fehér csillaggal.

A lila spiritualitást, kreativitást, ünnepélyességet szimbolizál

Forrás: Shutterstock

Tudtad? Johann Heinrich Wichern, német evangélikus lelkész készítette az első adventi koszorút az általa alapított gyermekotthonban, 1839-ben. Az otthon egyik termében egy örökzöldekkel feldíszített szekérkereket lógatott fel a plafonra, melyre 24 gyertyát helyezett el. Piros gyertyát kaptak a hétköznapok és fehér gyertyát a vasárnapok. A napi mise alkalmával minden nap egyel több gyertyát gyújtottak meg Karácsonyig, ezzel is kifejezve a Jézus születésének évfordulójára való várakozást.

Fehér adventi koszorú, a letisztultság örök jelképe

Az utóbbi időben egyre inkább előtérbe kerülnek a lakás és ünnepi dekorációban is a természetes alapanyagok és a natúr színek. Ez az irányzat pedig most a koszorúkon terén is. visszaköszön. Ráadásul ez az a stílus, amihez drága, boltban vásárolt alapanyagokra sincs szükség, hiszen csak ki kell menned hozzá a természetbe és össze kell gyűjtened a hozzávalókat. Ezen kívül már csak 4 fehér gyertyára, 4 vékony nyakú üvegre és pár fenyőágra lesz szükséged.